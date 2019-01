Sánchez da un ultimátum de ocho días a Maduro para convocar elecciones

Actualizada 26/01/2019 a las 12:53

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que España reconocerá al líder parlamentario Juan Guaidó como presidente de Venezuela si Nicolás Maduro no convoca elecciones en un plazo de ocho días.



En una comparecencia oficial en el palacio de la Moncloa, Sánchez ha afirmado que Guaidó debe liderar la transición a unas elecciones "libres" en Venezuela al ostentar la máxima representación de la Asamblea Nacional venezolana.



El jefe del Ejecutivo ha hecho una llamamiento a la celebración "inmediata" de unos comicios limpios, democráticos y transparentes en un país "hermano" y que vive desde hace "muchos años" una "gravísima crisis política, democrática, económica y humanitaria" que ha provocado más de tres millones de desplazados.



A juicio de Sánchez, España ha trabajado desde el pasado miércoles con "cautela, responsabilidad y firmeza" en la conformación de una posición europea común favorable a la democracia y la libertad en Venezuela, una postura "coherente" con la relación especial entre ambos países.



Ha recordado que esa posición común tomó cuerpo en una declaración conocida hace tres días en la que se reconocía la legitimidad de la Asamblea Nacional venezolana, y que a él mismo varios presidentes latinoamericanos que ya han reconocido a Guaidó le pidieron trabajar "activamente" en la conformación de esa posición común durante la reunión del Foro de Davos (Suiza).



Según ha relatado Sánchez, España ha trabajado para alcanzar el reconocimiento de Guaidó por parte de la UE al frente de la tarea de convocar elecciones libres y democráticas y que cumplan "todas las garantías".



Sánchez ha recalcado que con esta posición "clara" España y sus socios europeos no buscan "poner y quitar gobiernos", sino alcanzar la democracia desde unas "elecciones justas, libres, transparentes y democráticas".



Por ello, ha advertido de que si en ocho días no hay convocatoria de elecciones, España reconocerá a Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela en el marco de su responsabilidad como miembro de la comunidad iberoamericana y los lazos "históricos y afectivos" con Venezuela, donde reside una "numerosísima" colonia española.



El Gobierno español propuso a la Unión Europea que fijara un plazo concreto para que el régimen de Nicolás Maduro convoque elecciones libres en Venezuela y, en caso de no cumplirse esta condición, reconociera a Guaidó como presidente interino del país.



Tras conocerse esta propuesta española, Maduro acusó a Sánchez de "repetir el guion" del exjefe del Ejecutivo José María Aznar "apoyando el golpe de Estado de 2002".



Guaidó, que hace dos días se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente interino, aceptó ayer entablar una negociación con Maduro con la condición de su renuncia.

