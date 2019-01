Guaidó agradece a Sánchez "su compromiso ante esta lucha democrática"

Actualizada 26/01/2019 a las 13:25

El presidente de la opositora Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, ha agradecido este sábado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a la Unión Europea por extensión, el respaldo que le han dado en sus planes para declarar nuevas elecciones en Venezuela tras la formación de un gobierno interino, después de declararse "presidente encargado" del país el pasado miércoles.



"La Unión Europea sigue dando pasos junto Venezuela para lograr el cese la usurpación", ha escrito Guaidó en su cuenta de Twitter sobre el actual gobierno de Nicolás Maduro, "lograr un gobierno de transición y tener elecciones libres. Seguimos avanzando".



"¡Gracias por su compromiso Sr. Presidente @sanchezcastejon ante esta lucha democrática y justa!", ha añadido Guaidó, en una mención directa al presidente del Gobierno de España.



Minutos antes, Sánchez había dado a Maduro un plazo de ocho días para convocar "elecciones justas, libres, transparentes y democráticas" en Venezuela y si no reconocerá a Guaidó como presidente de Venezuela.



"No buscamos poner o quitar gobiernos en Venezuela, queremos democracia y elecciones libres y transparentes con las garantías necesarias para que un Gobierno represente al pueblo venezolano", ha dicho el presidente del Gobierno en una declaración institucional realizada en Moncloa.



También el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este sábado que reconocerá a Guaidó como presidente de Venezuela si Maduro no anuncia la convocatoria de elecciones en ese mismo plazo exacto.



"El pueblo venezolano debe poder decidir libremente su futuro. Sin elecciones anunciadas en 8 días, podríamos reconocer a @jguaido como 'presidente encargado' de Venezuela para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos", ha afirmado Macron a través de Twitter en dos mensajes, uno en francés y otro en castellano.



El Gobierno alemán se ha sumado a la postura anunciada por Francia y España en los mismos términos. "El pueblo de Venezuela debe poder decidir libremente y con seguridad sobre su futuro. Si no se anuncian elecciones en ocho días, estamos dispuestos a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino e iniciar este proceso político", ha apuntado la portavoz del Gobierno alemán Martina Fietz a través de Twitter.

