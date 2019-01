Actualizada 15/01/2019 a las 21:20

La Cámara de los Comunes de Reino Unido ha votado este martes en contra del acuerdo sobre el Brexit negociado por el Ejecutivo de Theresa May y la Unión Europa, en la peor derrota parlamentaria que ha sufrido un Gobierno británico en la historia reciente.

La votación, que se ha resuelto en apenas unos minutos, se ha saldado con 202 votos a favor del acuerdo y 432 en contra. Aunque la prensa británica ya había anticipado una derrota del Gobierno, ha sido por un margen mayor del esperado.

Para encontrar un rechazo tan contundente de los diputados británicos a las medidas emanadas de Downing Street hay que remontarse hasta 1924, cuando el Gabinete de Ramsay MacDonald sufrió una serie de derrotas, la mayor de ellas por un margen de 166 votos.

Está claro que los diputados no apoyan este acuerdo, ha dicho May en sus primeras palabras al Parlamento. "No obstante, la votación de esta noche no nos dice nada sobre qué apoya, ni siquiera si pretende honrar la decisión que la gente tomó en el referéndum" de 2016 sobre el Brexit, ha reprochado.

La líder conservadora ha exigido a los legisladores que aclaren "lo antes posible", tanto a los ciudadanos británicos y a los ciudadanos de la UE qué camino quieren seguir. Ella, por su parte, tiene ahora tres días para volver a Westminster con su propia 'hoja de ruta'.

