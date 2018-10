El Papa, a los jóvenes: "Disculpadnos si a menudo no os hemos escuchado"

Actualizada 28/10/2018 a las 12:11

El Papa ha pedido a los jóvenes perdón en nombre de la Iglesia por no escucharles en muchos ocasiones. "Disculpadnos si a menudo no os hemos escuchado", ha dicho en la homilía con motivo de la clausura de la XV Asamblea General del Sínodo de los Obispos dedicada al tema 'los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional'.



Así, ha lamentado cuando en lugar de abrir sus corazones les han llenado sus oídos. "Deseamos escucharos con amor seguros de dos cosas: que vuestra vida es preciosa para Dios, porque Dios es joven y ama a los jóvenes; y que vuestra vida es preciosa para nosotros, es más es necesaria para continuar", ha dicho.

Francisco ha concretado en tres pasos el camino de la Fe: "Escuchar, hacerse prójimo y testimoniar". El primer paso lo ha definido como "el apostolado del oído".

Hacerse prójimo es, según ha comentado, llevar la novedad de Dios al hermano. "Preguntémonos si somos capaces de salir de nuestros propios círculos para abrazar a quienes no son de los nuestros", ha instado para subrayar que hay que "ensuciarse las manos" y evitar la tentación de "lavarse la manos". "Nosotros queremos imitar a Jesús y ensuciarnos las manos", ha asegurado, precisando que no se trata de ser maestros o expertos sino testigos del amor.

En tercer lugar, el Pontífice ha recordado que muchos jóvenes invocan la vida pero a menudo solo encuentran falsas promesas. Por ello, ha instado a ir al encuentro de los jóvenes. "No es cristiano esperar a que llamen a nuestra puerta _ha avisado_. ¿Cuántas veces hemos hecho pasar nuestras ideas como palabras del Señor? ¿cuántas veces la gente siente más el peso de nuestras instituciones que las palabras?".

En este sentido, ha insistido en que el camino de la fe es una cuestión de encuentro y no de teoría. "En el encuentro palpita el corazón De la Iglesia. No en los sermones sino en nuestro testimonio", ha añadido.

Finamente, el Papa ha agradecido el trabajo realizado estas semanas con comunión y franqueza y ha pedido bendiciones para que la Iglesia escuche a los jóvenes, se haga prójima y testimonie la fe.

