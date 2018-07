Trump dice que la relación con el Reino Unido es "muy, muy fuerte"

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que la relación de su país con el Reino Unido es "muy, muy fuerte", al inicio de la reunión con la primera ministra británica, Theresa May, en su residencia oficial de Chequers, a unos 65 kilómetros de Londres.



En una breve comparecencia conjunta antes de empezar su entrevista, Trump dijo a los medios que "probablemente" los dos mandatarios nunca han desarrollado "una relación mejor" que en la cena de gala que ella le ofreció anoche en la mansión inglesa de Blenheim, al comienzo de su primera visita oficial a este país.



Por su parte, May indicó que ambos abordarán "las oportunidades reales" que existen para estrechar la relación comercial después de que el Reino Unido salga de la Unión Europea (UE) en 2019, así como "la relación especial" bilateral y "asuntos de política exterior y seguridad".



Después de un almuerzo de trabajo, está previsto que los dos ofrezcan una rueda de prensa a las 12:45 GMT, en la que se espera que el líder republicano se refiera a su polémica entrevista en "The Sun", donde se ha mostrado crítico con su anfitriona.



Trump dijo al diario que la estrategia de May para un "brexit" o salida de la UE relativamente suave, con un mercado común de bienes, seguramente "matará" toda posibilidad de un acuerdo comercial con EEUU, pues en esas circunstancias Washington tendría que negociar con Bruselas.



También aseguró que él le había enseñado cómo negociar, pero ella "no le había escuchado", al tiempo que expresó sus simpatías por el ya exministro de Exteriores Boris Johnson, rival de la primera ministra.



Los dos mandatarios llegaron hoy a la mansión del condado de Buckinghamshire tras haber asistido primero a un ejercicio militar en la academia de Sandhurst, en Berkshire, mientras que la esposa del presidente, Melania, participa en varios actos en Londres con Philip May, esposo de la líder conservadora.



Después de la cita en Chequers, la pareja estadounidense se dirigirá al castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros de Londres, donde esta tarde tomará el té con la reina Isabel II, antes de partir en visita privada hacia Escocia. E

