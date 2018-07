El globo del "bebé Trump" en pañales se alza frente al Parlamento de Londres

El globo gigante de un "bebé Trump" en pañales y sujetando un móvil se alzó este viernes enfrente del Parlamento de Londres, como parte de las protestas por la primera visita oficial al Reino Unido del presidente estadounidense, Donald Trump.



El inflable fue erigido por un grupo de manifestantes entre la euforia de la multitud congregada y se espera que flote en la plaza del Parlamento, colindante al emblemático edificio neogótico, durante las próximas dos horas.



En la cercana avenida Whitehall, donde se encuentra la sede del Gobierno y varios ministerios, se paseaba además con un peluquín rubio un robot de la popular serie británica de ciencia ficción Doctor Who, para delicia de los turistas.



El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, defendió este viernes su decisión de autorizar el vuelo del "bebé Trump", criticado por los conservadores, al afirmar que no es su papel "ejercer de censor" o determinar si una protesta es "de buen o mal gusto".



La gente del Reino Unido como la de EEUU "objetarían" la idea de que "aparcáramos nuestros derechos, privilegios y libertades porque pueden ofender a un presidente" estadounidense, añadió Khan sobre si es grosero recibir así a un dignatario.



La visita de Trump y su esposa, Melania, a este país está marcada por numerosas protestas, especialmente en Londres, ciudad que la pareja trata de evitar a toda costa para eludir el rechazo de la población.



A las 10.00 GMT, se espera la "Marcha de mujeres Paremos a Trump" en la céntrica calle Oxford y a las 13.00 GMT la similar protesta "Paremos a Trump", que seguirá el mismo recorrido y acabará con discursos hasta las 18.00 GMT en la plaza de Trafalgar.



También hay protestas en las localidades de Aylesbury, cerca de Chequers, donde Trump se reúne con la primera ministra, Theresa May, en la ciudad norteña de Manchester y en Glasgow, Escocia, donde el presidente y su esposa pasarán el fin de semana en una visita privada.

