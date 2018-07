El alcalde de Londres defiende su decisión de autorizar el globo del "bebé Trump"

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, defendió este viernes su decisión de autorizar el vuelo sobre el Parlamento de un globo gigante con la forma de un "bebé Trump", al señalar que no es su papel "ejercer de censor" de las protestas.



"¿Puede usted imaginarse si limitáramos la libertad de expresión porque alguien puede sentirse ofendido?", declaró al programa Today de BBC Radio 4, que le entrevistó con motivo de la visita oficial a este país del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania.



El político laborista, musulmán de origen pakistaní, recordó que el Reino Unido tiene "una rica historia" de derecho a la protesta y como alcalde "no debería ser el árbitro de lo que es de buen o mal gusto".



Presionado por el presentador sobre si no era grosero recibir así a un dignatario, sostuvo que tanto la gente del Reino Unido como de EE UU "objetarían" a la idea de que "aparcáramos nuestros derechos, privilegios y libertades porque pueden ofender a un presidente" estadounidense.



Khan, que ha sido blanco de numerosos ataques verbales del jefe de la Casa Blanca, estuvo convencido de que las numerosas protestas convocadas en la capital serán "pacíficas y con un buen ambiente".



El globo, que representa a un bebé naranja en pañales furioso y sujetando un teléfono, se alzará sobre las Casas del Parlamento a las 08.30 GMT, como parte de las manifestaciones londinenses.



A las 10 GMT, se espera la "Marcha de mujeres Paremos a Trump" en la céntrica calle Oxford y a las 13 GMT la similar protesta "Paremos a Trump", que seguirá el mismo recorrido y acabará con discursos hasta las 18 GMT en la plaza de Trafalgar.



También hay protestas en las localidades de Aylesbury, cerca de Chequers, donde Trump se reúne con la primera ministra, Theresa May, en la ciudad norteña de Manchester y en Glasgow, Escocia, donde el presidente y su esposa pasarán el fin de semana en una visita privada.

Selección DN+