Delta Plus, la última variante del covid: síntomas y efecto de las vacunas

Cuatro meses después, los contagios de esta nueva variante comienzan a ser más evidentes en toda Europa. Para los expertos, es uno de los factores principales del repunte que se ha producido en Reino Unido. La nueva mutación recibe el nombre científico de AY.4.2 se considera que puede llegar a ser entre un 10 y 15 % más transmisible que la versión delta primigenia, que ya de por sí era el doble de contagiosa que el original SARS-CoV-2.

En España, a finales del mes de septiembre se anunció que la variante Delta representaba el 100% de los casos. Pero todavía no se ofrecían datos de esta nueva versión. Este mismo fin de semana, el conseller de Salud dede la variante Delta Plus y solicitaba prudencia a la ciudadanía. Aunque los datos de contagio son bajos, se espera que antes o después comience a subir esta cifra dadas las características de la nueva variante.

EFICACIA DE LAS VACUNAS

En Alemania , un grupo de científicos que agrupa a instituciones y universidades, está estudiando el porqué de la eficacia propagadora de la versión delta del virus, y si la delta plus puede o no ser más peligrosa. Según el estudio que han publicado en una revista científica,También se comprobó que la versión Delta hacía ineficaz uno de los cuatro anticuerpos que se están empleando para tratar la covid-19, y que en el caso de la Delta Plus, eran dos los que no conseguían cumplir con su función terapéutica.