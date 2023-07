Magnesio contra los calambres. Esto es lo que dice la OCU

se desconoce la causa que los provoca, tampoco existen medicamentos que ayuden a prevenirlos y la única solución es recurrir a suplementos alimenticios como el magnesio. La Los calambres musculares son visitantes tan molestos como inesperados. Debido a que todavíaque los provoca, tampoco existen medicamentos que ayuden a prevenirlos y la única solución es recurrir a suplementos alimenticios como el magnesio. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recogido las conclusiones de un estudio científico sobre la efectividad de esta sustancia frente a los calambres.

La página web de la OCU indica que la revisión Cochrane de literatura científica estudió los efectos del magnesio en dos grupos de población. El primero de ellos estaba compuesto por personas de entre 61 y 69 años y los ensayos clínicos demostraron que el magnesio no influía en sus calambres. Se concluyó que no existía diferencia ni en la frecuencia de aparición ni en la intensidad ni en la duración de los calambres entre quienes consumían suplementos y los que no tomaban nada.

El segundo grupo de población eran las mujeres embarazadas. Sin embargo, no fue posible extraer conclusiones definitivas, porque los resultados eran muy dispares. Por lo tanto, el estudio no supo determinar si los suplementos de magnesio resultaban efectivos en estos casos.

CUÁNDO SUELEN APARECER LOS CALAMBRES

La OCU confirma que la mayor parte de las personas que sufren calambres no padecen ningún problema de salud que los desencadene. Las situaciones más frecuentes para su aparición son:

- Durante o inmediatamente después de la actividad física.

- Durante largos periodos de descanso, sobre todo a la noche y en personas mayores o mujeres embarazadas.

Por ello, la revisión Cochrane encuentra de interés para un siguiente estudio el análisis de la efectividad del magnesio previniendo calambres en deportistas.