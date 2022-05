Más de mil operaciones mínimamente invasivas del pie convierten al Centro Podológico Rico en un referente de su sector

El Centro Podológico Rico , especialista en el cuidado integral del pie, con sede en Pamplona desde 2012, donde ya lleva más de un millar de operaciones, ofrece también sus servicios de cuidado integral del pie en Santander desde febrero de 2021.

Cualquier problema es abordado en sus clínicas, desde aquellos que pueden ser tratados de manera conservadora, a aquellos que requieren de una intervención quirúrgica. La microcirugía radioguiada es su especialidad, pero cuentan, a su vez, con otros tratamientos de última generación como láser para los hongos, sistema digital de captación de la pisada, tecnología 3D en la toma de moldes, etc.

El podólogo es el profesional especializado en el cuidado de los pies. Comprometido con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de diversas patologías. Si estas no son atendidas a tiempo, pueden derivar en futuros problemas de espalda, tobillos, rodillas o cadera. Es común que con la edad aparezcan ciertos problemas, sin embargo, también personas deportistas o más jóvenes, pueden padecer ciertas patologías.

Afecciones tan comunes del pie como juanetes, dedos en garra, espolón calcáneo o neuromas, pueden ser tratados de la manera más sencilla, cómoda y satisfactoria gracias a esta cirugía, mínimamente invasiva.

La prioridad es la comodidad del paciente

Las intervenciones realizadas mediante la cirugía de mínima incisión del pie o MIS - minimal incision surgery - son mucho más rápidas y sencillas. Durante la intervención mediante esta técnica, se realizan pequeñas incisiones milimétricas por las que se introduce el instrumental necesario para llevar a cabo la cirugía internamente.

No se producen prácticamente lesiones en los tejidos, así que el postoperatorio es mucho más sencillo. Las complicaciones postoperatorias no son lo habitual, por lo tanto, los pacientes se marchan a casa caminando sin necesitar ayuda. Además, no se utiliza material de osteosíntesis por lo que el riesgo de infección es muy bajo.

Innovación y constante formación para mantenerse a la vanguardia

El Centro Podológico Rico va mucho más allá que un centro tradicional, ya que consigue resolver los problemas donde los tratamientos conservadores no llegan y, además, ofrece la cirugía de mínima incisión del pie. La formación del equipo de Centro Podológico Rico es parte esencial de la planificación de las clínicas para estar a la vanguardia de los últimos tratamientos, técnicas y tecnologías.

Para ello, sus profesionales acuden a congresos nacionales e internacionales, cursan másteres y realizan todo tipo de formación en técnicas innovadoras. Tanto es así que en su centro reciben visitas de podólogos extranjeros como Italia, interesados en conocer las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas que practican.

También realizan colaboraciones formativas con clínicas de fuera de Navarra, recibiendo igualmente la visita de doctores de otras Comunidades. A su vez, el podólogo José María Rico realiza estudios científicos y colabora con la Universidad Central de Cataluña, ejerciendo como profesor en el máster en cirugía del pie. El Centro Podológico Rico cuenta con un plan de expansión nacional para llevar la cirugía de mínima incisión del pie a todo el territorio nacional. Actualmente ofrece sus servicios de cuidado integral del pie en Pamplona y Santander y en breve, Burgos se beneficiará de toda una gama de tratamientos y cuidados para mantener los pies sanos y bellos.

Con ello, el Centro Podológico Rico se convierte en el centro podológico dedicado a la cirugía podológica más grande del país.

