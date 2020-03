Actualizada 31/03/2020 a las 10:49

La rápida expansión del coronavirus con grandes cifras de contagiados está obligando a que los enfermos leves o con síntomas deban pasar la cuarentena en sus casas para impedir que se colapsen los hospitales, que se dejan exclusivamente para atender los casos graves.



Pero ¿cómo cuidar en casa a un enfermo por coronavirus? Éstas son las pautas a seguir:



¿POR DÓNDE EMPEZAR?



- Asegurarse de entender las instrucciones sanitarias en cuanto a los medicamentos y los cuidados del paciente.



- Procurar que sea una única persona la que atienda al afectado.



- Seguir atentamente la evolución de los síntomas del paciente. Si la enfermedad empeora, llamar al servicio de salud.



¿DÓNDE DEBE ESTAR LA PERSONA AFECTADA?



- La persona afectada tiene que estar aislada de otras personas y de los animales al menos durante 14 días.



- Debe disponer de una habitación exclusiva con un cuarto de baño de uso individual, si es posible. Si no lo es, se ubicará en una habitación a dos metros de distancia que tenga ventana.Hay que evitar corrientes y tener la puerta siempre cerrada.



- La ropa de cama, las toallas y otros utensilios de aseo del enfermo deben ser de uso individual. También los platos, vasos, tazas y cubiertos.



- Colocar en la habitación un cubo de basura con pedal y una bolsa de cierre hermético para alojar cualquier desecho del paciente y otro para la ropa sucia.



¿CÓMO COMUNICARSE CON EL ENFERMO?



- Para comunicarse con la persona afectada se puede recurrir a diversos medios. Desde el teléfono al intercomunicador como los usados con los bebés pasando, incluso, por los walkie-talkies. La comunicación con los sanitarios para evaluar la evolución de la enfermedad será por teléfono.



¿CÓMO EVITAR EL CONTAGIO?



- La persona que entre en la habitación del paciente infectado tiene que ponerse una mascarilla, usar guantes desechables y si tiene gafas y una bata, también. Debe procurar mantener una distancia de dos metros con el afectado.



- El cuidador debe lavarse las manos antes y después de cada contacto con el paciente, de que éste salga de su habitación, después de toser o estornudar, después de manipular pañuelos, antes de comer y después de realizar la limpieza de cualquier superficie. (La manos se lavan con agua y jabón durante al menos 20 segundos o con un gel desinfectante que contenga entre un 60 y un 95 por ciento de alcohol).



- Si el paciente sale de la habitación y no puede usar mascarilla (porque le causa dificultad para respirar, por ejemplo), las personas que vivan con él deben ponérsela y permanecer a dos metros.



¿CÓMO LIMPIAR LA CASA, LA ROPA O LA VAJILLA?



- Protegerse con mascarilla y guantes de un solo uso antes de comenzar la limpieza de la casa, así como de lavar la ropa y la vajilla.



- Ventilar todas las habitaciones al menos 5 minutos al día.



- Limpiar con un vaso de lejía por medio cubo de agua todas las superficies que se toquen con frecuencia (mesas, picaportes, teléfonos, teclados, tabletas, interruptores, llaves, grifos, inodoros,...) y todas las que puedan tener sangre, heces o fluidos.



- La ropa del paciente y de su cama debe mantenerse alejada del cuerpo de quien vaya a lavarla. Deberá ser trasladada de la habitación a la lavadora en una bolsa cerrada y no airearla. El lavado se hará por separado a una temperatura de entre 60 y 90 grados con el detergente habitual. No guardar la ropa hasta que se haya secado completamente.



- La vajilla, cubiertos y otros utensilios de cocina se lavarán con agua caliente y jabón. Preferentemente en el lavaplatos, con un programa que alcance los 60 grados de temperatura.



- Una vez realiza la limpieza, meter en una bolsa los guantes, mascarillas y demás artículos desechables usados y cerrarla antes de tirarla con la demás basura de la casa.



- Finalmente, lavarse las manos durante 40 o 60 segundos.



Estas recomendaciones están basadas en los consejos dados por diversos organismos, instituciones y sociedades científicas como el Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid o la Organización Colegial de Enfermería.

