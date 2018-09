El pollo amarillo no es mejor

Actualizada 27/09/2018 a las 13:23

Asociamos el color amarillo del pollo con su libertad. Sin embargo, esa tonalidad es producida única y exclusivamente por la alimentación. Así lo ha aclarado en una entrevista concedida a La Vanguardia el presidente de la Federación Avícola Catalana, Joan Anton Rafecas. Una información con la que se quiere aclarar que el color amarillo de estas aves no determinan que sean ecológicas ni de corral.

"No se trata de una cuestión de raza. Los que comen maíz son amarillos y los que comen trigo son de piel más blanquecina", precisa la misma fuente.

A su vez, Rafecas también aclara otra idea preconcebida: que el pollo sea de corral no significa obligatoriamente que sea de más calidad. "Puede que tengan una alimentación más noble, con menos transgénicos, que crezcan más lentamente...", apunta.

Apreciar más el pollo blanco o amarillo se trata de una cuestión de costumbre o tradición, según Rafecas. “En Cataluña, País Vasco y Galicia se prefiere el color amarillo", ejemplifica.

Salud

