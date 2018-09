Los europeos viven más tiempo y más sanos pese al alcohol y el sobrepeso

Actualizada 12/09/2018 a las 09:29

Los europeos viven más tiempo y más sanos pero muchos de ellos no pueden renunciar a sus vicios: tabaco, alcohol y sobrepeso son un problema en muchos países, según un estudio de la OMS publicado este miércoles que analizó 53 países principalmente en Europa pero también algunos en el Cáucaso y en Asia Central. En la región estudiada, los mayores de 15 años beben una media de 8,6 litros de alcohol puro al año. "Pero en Alemania el consumo de alcohol es muy alto, 11 litros", dijo la experta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Claudia Stein.



Letonia se sitúa a la cabeza del consumo de alcohol con 15,2 litros. En Rusia, en cambio, ha descendido a 10,1 litros, lo que ha influido en el descenso del número de accidentes de tráfico. "Suiza y Luxemburgo tienen la esperanza de vida más alta en la región europea con 83 años", contó Stein.



En cuanto a las tasas de vacunación, Ucrania ocupa el último lugar con un 42 por ciento. En este país, el sarampión es una enfermedad potencialmente mortal", explica la experta de la OMS. Más de la mitad de la población en la región europea tiene sobrepeso, una tendencia que va en aumento. "En la mayoría de los países los hombres tenían más sobrepeso que las mujeres, pero ellas padecían más adipositas (obesidad patológica) que ellos", revela el estudio. Además los expertos se muestran preocupados por el aumento de la obesidad entre los niños.



Sin embargo, en líneas generales la OMS saca conclusiones positivas: en la región europea la esperanza de vida ha aumentado un año en el transcurso de un lustro. Sobre todo los casos de muerte prematura por enfermedades importantes no contagiosas (cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes y enfermedades crónicas de las vías respiratorias), que recientemente descendieron un dos por ciento anual.



El informe de la región europea de la OMS, a la que también pertenecen países como Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, se publica cada tres años. En la región viven casi 900 millones de personas. Según los datos presentados recientemente en la revista científica "The Lancet", en la mayoría de los países los hombres beben notablemente más que las mujeres, lo que lleva a una tasa más alta de muertes por consumo de alcohol en ellos que en ellas.

