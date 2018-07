Reconocen los efectos de la espuma de afeitar con mentol para aliviar quemaduras del sol

La espuma de afeitar que contiene mentol puede ser una alternativa eficaz, aunque "absurda", para refrescar la piel y aliviar los efectos de las quemaduras más leves por el sol, aquellas conocidas como de grado 1. Así lo reconocen los dermatólogos Rosa Taberner y Eduardo Nagore, dermatólogos de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y la Fundación Piel Sana.

La moda de aplicar este tipo de sustancia sobre la piel viene de una publicación viral compartida más de 230.000 veces en redes sociales de una mujer estadounidense, Cindie Allen-Stewart, quien asegura haber aliviado los síntomas de una leve quemadura en la espalda tras exponerse durante horas al sol. Su truco es repetir el siguiente ritual durante dos días: extender la crema de afeitar mentolada de su marido por toda la zona enrojecida durante un periodo de 30 minutos y, después, aplicar agua fría.

Los dermatólogos coinciden en que este remedio casero alivia, pero no por las características de la espuma de afeitar en sí, sino porque "tiene un cierto efecto antiinflamatorio y relajante, como el aloe vera, y además hidrata, lo que proporciona confort".

En cualquier caso, puntualizan que estas sustancias no curan, sino que una quemadura tan leve, sin ampollas ni otros signos en la piel alarmantes, se cura sola en un plazo de 24-48 horas. "Mientras tanto, poner cualquier cosa que refresque la piel dará cierto alivio y acabará con la molestia", detalla la especialista.

"UNA CHORRADA"

Al mismo tiempo que reconocen sus efectos, califican este tratamiento como "una chorrada". "No tiene ningún sentido. Si estás en medio del desierto y es lo único que tienes está bien, pero hay otras cosas que son más adecuadas, como las cremas hidratantes, que están especialmente preparadas para tratar la piel y aliviar una quemadura poco profunda", explica el doctor Eduardo Nagore, jefe clínico del Servicio de Dermatología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO).

Así, considera que aplicar espuma de afeitar sobre estas heridas leves "no es una barbaridad", pero rechaza calificarlo como "revolucionario", pues recuerda que está en línea con otros remedios caseros clásicos como un paño con agua fría o con vinagre.

"Pongo en duda que salga a cuenta económicamente utilizar la espuma de afeitar en lugar de una crema hidratante, porque casi que es más cara. Dicen que es un invento casero y revolucionario, pero ¿qué es lo que tiene de revolucionario? Nada, es simplemente refrescante y algo antiinflamatoria. No es una cosa baratísima que tenemos todos a mano. Es la típica chorrada descomunal que se hace famosa en verano. Me hace más risa que otra cosa", señala el doctor.

NO CURA HERIDAS GRAVES Y NO SE PUEDE "DAR CARTA BLANCA" A TOMAR EL SOL

Los expertos recalcan que el mensaje es dejar claro, "sobre todo", que el mentol "no cura, no evita, ni muchísimo menos, el daño que produce la quemadura a largo plazo". "No hay que ver este tipo de tratamientos como 'me da igual quemarme porque luego me puedo tratar'. Tú puedes tratar el efecto agudo, lo que tú ves sobre la piel, como el enrojecimiento, pero con la espuma de afeitar con mentol no tratas a las células dañadas, ni muchísimo menos", advierte Nagore.

En la misma línea, Rosa Taberner alerta de que no se produzca el efecto 'carta blanca' para tomar el sol porque luego puedes tratarte con este tipo de sustancias para aliviar sus efectos. "La clave es evitar quemarse y protegerse bien del sol, porque la piel tiene 'memoria' y esa quemadura ha podido producir un daño en el ADN que hace que, con el paso del tiempo y ante exposiciones repetidas, pueda derivar en otros problemas más graves", recuerda.

Así, y en última instancia, destacan que si tras una exposición prolongada al sol se producen ampollas y el tejido de la piel está alterado, es imprescindible buscar atención médica, para que un profesional prescriba algún antibiótico tópico, de forma que la herida no se infecte.

