Estrellas de color lavanda para un paisaje de premio

intentar captar el color de la lavanda al atardecer, buscando la noche perfecta en la que todo esté coordinado: el cielo despejado, la ausencia de luna, la majestuosidad del cielo estrellado… Fotografiar la Vía Láctea se ha convertido en una droga para mí”, explica Idoia Alonso Corres, autora de la fotografía ‘Estrellas sobre la lavanda’. Esta imagen se ha llevado el premio de la votación popular en la última de las categorías del “Llevo tres años seguidos yendo a fotografiar los campos de Olite. Dos horas de viaje desde Vitoria parabuscando la noche perfecta en la que todo esté coordinado: el cielo despejado, la ausencia de luna, la majestuosidad del cielo estrellado… Fotografiar la Vía Láctea se ha convertido en una droga para mí”, explicaautora de la fotografíaEsta imagen se ha llevado el premio de la votación popular en la última de las categorías del concurso : Paisajes.

Vecina de Vitoria, Idoia presume de ascendencia navarra: “Mi madre es de Marañón y siempre viajo mucho a Navarra. Tengo algunos sitios predilectos para ir con la cámara como los embalses de Alloz y de Yesa o la iglesia de Miranda de Arga… También tengo muy buen recuerdo de una sesión en Aras y hace poco estuve en Alsasua, durante las ferias. De hecho participé en una maratón y la serie fotográfica que presenté alcanzó el segundo premio”.

Hace tres años, Idoia Alonso decidió dejar su trabajo como delineante para dedicarse a su pasión: la fotografía. “Siempre me había llamado la atención, me decían que tenía buen ojo y mis amigos me animaban a lanzarme. Poco a poco me fui comprando material más profesional y finalmente he conseguido dedicarme a ello. Sobre todo realizo fotografía de retrato, que me encanta, pero los paisajes también son una de mis debilidades”.

Gracias a esta imagen, realizada en el término de Olite, la autora podrá disfrutar de un fin de semana para cuatro personas en un bungaló de la Asociación de Campings de Navarra.

Además, el jurado profesional del concurso ha seleccionado las últimas diez imágenes, en este caso de paisajes, que pasan a la fase absoluta: Aguas bonitas y colores sin fin; Amanece en Lor; Andía y San Donato; Bajo el bosque; El guardián; En las sombras de Ezkaba; High voltaje; Noche en el balcón; Pinceladas primaverales y Sequía 3.

EN DOS SEMANAS, LOS GANADORES

A partir del lunes 7 de noviembre comenzará en la web del concurso la última de las votaciones populares. Será entre las 30 imágenes finalistas y las votaciones se prolongarán hasta el viernes 18 de noviembre. Por su parte, el jurado profesional se reunirá para decidir cuáles son las 3 fotografías que alcanzan el podio en este 2023.

Por otro lado, también se conocerán dos premios especiales: el de Mejor Fotografía Gastronómica, patrocinado por Reyno Gourmet y el de Mejor Fotografía Joven, de la mano de Carné Joven Navarra.

Todos los premiados recibirán sus galardones durante la presentación de la revista de diciembre de Conocer Navarra. Este año, el lugar elegido es el Aula Magna del Seminario Conciliar de San Miguel de Pamplona, y la fecha, el jueves 15 de diciembre.

Además se procederá a inaugurar la exposición con las 30 imágenes finalistas de este 2022. Estas mismas fotografías servirán para ilustrar el calendario 2023 que se entregará en el mes de diciembre tanto con la revista como con Diario de Navarra.

El concurso fotográfico Conocer Navarra está organizado por esta revista de turismo junto a Diario de Navarra y cuenta con la colaboración de Eroski y el patrocinio de Camera, Reyno Gourmet, Campings de Navarra, Carné Joven Navarra e Irrisarri Land.

LOS GANADORES DE 2022

