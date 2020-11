Unas 'Brechas de luz' iluminan el premio popular de Paisajes

Actualizada 06/11/2020 a las 15:52

Las oportunidades, en fotografía, llegan cuando menos las esperas. Puedes organizar una excursión con otros fotógrafos, subir hasta el Balcón de Pilatos para ver amanecer, situarte a los pies de la vertiginosa caída sobre el valle del Urederra… y encontrarte con un cielo totalmente nublado. Y, en la desilusión del momento, puede abrirse una brecha de luz en el cielo e iluminar un punto en el que, quizá, no habías reparado. Y ahí, en ese instante, surge una fotografía como la que hoy se anuncia ganadora popular de Paisajes. La más votada entre las 596 que se habían presentado a esta categoría. Ahí es nada. “Creíamos que no veríamos en amanecer y, de pronto, se abrió un hueco en las nubes y se iluminó ese pequeño manto de margaritas. No hay edición, fue un amanecer brutal en un día que ya nos parecía perdido”, explica el autor.

Unai Larraya Carabante, vecino de la Rochapea de solo 20 años, es el autor de la imagen. Estudiante de audiovisuales, se inició en este mundo de la mano de la montaña, cuando compró una cámara con la que inmortalizar las salidas montañeras que realizaba con sus padres. Desde entonces, cursos de fotografía y edición han ido adentrando a este joven en los secretos de las cámaras. Y a pesar de su corta edad, ya ha recibido diferentes reconocimientos en concursos como los organizados por Gorosti, el Festival de l´Oisean et de la Natures’, el certamen de Ordesa y Monte Perdido o el Lux Splendida. También ha sido finalista en ediciones anteriores de Conocer Navarra.

Además, el jurado popular del concurso también ha determinado las quince fotografías de esta categoría que pasan a la final absoluta. Son las siguientes: Amanecer; Aralar; Balsa del Pulguer; Cabalgando las olas; Corazón navarro; Estelas de Urbasa; Garralda, pueblo aezkoano; Halo solar sobre Castildetierra; Ibilaldia; Llegó la cigüeña; Minimalismo; Pájaro sobre lienzo blanco; Pequeño gran paisaje; Presiento que va a llover; Zerura begira.

COMIENZA LA FASE FINAL

Tras la resolución de la segunda categoría, comienza la fase final del concurso. A partir del lunes se podrán comenzar a visualizar en la web del certamen las 30 fotografías que han alcanzado la final y que optan a los premios absolutos. Los seguidores del certamen otorgarán su propio premio (el último de los ‘populares’) votando a sus favoritos entre los finalistas. Y el jurado profesional se reunirá para decidir que tres fotografías van a conseguir llegar al podio definitivo. Los ganadores –primer, segundo y tercer premio- se llevarán 2.000, 1.000 y 500 euros en material fotográfico respectivamente y un fin de semana en un bungaló de un camping de Navarra. Este fallo definitivo se hará público el domingo 22 de diciembre. Los finalistas, además, recibirán también un obsequio e ilustrarán el calendario 2021 de Conocer Navarra.

El certamen está organizado por la revista de turismo Conocer Navarra junto a Diario de Navarra y cuenta con el patrocinio principal de Eroski. Además, también son colaboradores la tienda especializada en fotografía Camera, la marca Reyno Gourmet (que entrega su propio premio dedicado a gastronomía) y la Asociación Campings de Navarra.

