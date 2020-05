Dónde dormir en la Selva de Irati

Actualizada 14/05/2020 a las 11:09

La Selva de Irati es uno de los recursos naturales más visitados de Navarra. Se trata de un impresionante bosque, dominado por hayas y abetos, de más de 17.000 hectáreas. Ubicado en el Pirineo oriental de Navarra, en él se encuentran cumbres clásicas como el Orhi y el Abodi, una red amplísima de senderos y la posibilidad de desarrollar multitud de actividades gracias a las empresas de turismo activo.

Hay dos posibles accesos a la Selva de Irati: por su costado occidental desde Orbaizeta (valle de Aezkoa) y por el oriental desde Ochagavía (valle deSalazar). En esta última localidad encontraremos, además, el Centro de Interpretación de la naturaleza, un excelente punto de partida para informarse del enclave y su entorno. Ambos valles cuentan con amplio abanico de alojamientos adaptados a todos los gustos.

VALLE DE AEZKOA, LA OFERTA DE SUS 9 LOCALIDADES

1. Hostales y hoteles rurales: Hostal Posada Sarigarri (Abaurrea Alta), Hotel Aribe (Aribe), Hostal Arostegui (Garaioa) y Hostal Alaitze (Hiriberri/Villanueva de Aezkoa).

2. Apartamentos turísticos: Apartamentos Pirinargi (Abaurrea Alta)

3. Casas rurales: Casa Rural Enekoizar (Abaurrea Alta); Casa Rural Zubialde y Casa Rural Lopeandia (Abaurrea Baja); Casa Rural Ertegi (Aria); Casa Rural Txikirrin I (Aribe); Casa Rural Elizari (Garaioa); Casa Rural Asteatxo y Borda Tulubio (Garralda); Casa Rural Iribarren y Casa Rural Txikirrin II (Hiriberri/Villanueva de Aezkoa); y por último Orbaitzeta, que tiene la mayor oferta de casas rurales: C.R. Alzat, C.R. Txorrota, C.R. Mujurdín, C.R. Sastrarena C.R. Aspiltz, C.R. Apej I y II y C.R. Mendikoetxea.



VALLE DE SALAZAR, LA OFERTA DE SUS 15 PUEBLOS

1. Hostales y Hoteles rurales: HR Besaro (Izalzu); HR** Eseverry (Jaurrieta); HR** Irati y HsR Sario (Jaurrieta); HR** Auñamendi y Hostal Orialde (Ochagavía); HR** Salazar (Oroz); Hostal Casa Otsoa (Ezcároz); Hostal Casa Equiza (Uscarrés).

2. Albergues: Albergue del pirineo (Oronz)

3. Campings: Osate 2ª categoría (Ochagavía) y Murkuzuria 2ª categoría (Ezparza)

4. Casas rurales por habitaciones: C.R. Aciri (Ezcároz); Jauregui I (Ibilceta); C.R. Ayabe, C.R. Lucuj; C.R. Arrese I , C.R. Palazón y C.R. Torrea (Jaurrieta); C.R. Aisko, C.R. Idiart I, C.R. Martinezker II, C.R. Ñabarro, C.R. Osaba, C.R. Sarbide II y C.R. Sinco (Ochagavía).

5. Casas rurales enteras: C.R. Braco y C.R. Milagros (Aspurz); Casa Juliana I y II (Ustés); C.R. Galtzabarra, C.R. Juango I y II, C.R. Aziri II, C.R. Amalur I y II, C.R. Tamborin (Ezcároz); C.R. Janet extea I y II (Izalzu); C.R. San Juan, C.R. Alicia Enea, C.R. Bordika, C.R. Arrese II, C.R. Zubiat Etxea (adaptada), c.r. Jauregui II (Jaurrieta); C.R. Gerbasita I y II, C.R. Sanz (Navascués); C.R. Andrés Mancho I y II, C. R. Artxola, C.R. Bidezarra, C.R. Burret, C.R. Graciano I y II, C. R. Gaiarre, C.R. Idiart II, C.R. Izeba, C.R. Inaxoetxea, C.R. Mantxoalorra II, C.r. Martinezker I, C.R. Mantxoto, C. R. Mendibide, C.R. Pierra, C.R. Eloico, C.R. Sarbide I, C.R. Udi, C.R. Maestroxar y C.R. Txalastaso (Ochagavía); C.R. Aldapa (Sarriés); C.R. Manchito II y III (Izal); C.R. Jauregui II y C.R. Hualde (Ibilceta)

6. Apartamientos turísticos: Apezarena I y II (Izalzu); Pistolo I y II, Espartz, Koldoenea, Azkoiti etxea I y II, Tanco, Ikuilu I y II y Aitonarena – Irati (Ochagavía)

7. Apartamento turístico vivienda turística rural: Manuelenea y Markoenea (Jaurrieta); Casa Tainta (Ezcároz); y Esarte (Oronz).