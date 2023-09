Turismo Venecia cobra por no dormir El afán del Ayuntamiento no es, aseguran, recaudatorio sino que buscan "desalentar" el turismo de aquellos que no pasan ni tan siquiera una noche en la ciudad









Tras varios años estudiando su compleja aplicación, finalmente Venecia se va a convertir en la primera ciudad del mundo en instalar un sistema para regular el acceso a los visitantes que prevé la reserva y el pago de cinco euros. Asfixiados por los efectos del turismo de masas, que supone una de las grandes amenazas para la supervivencia de esta delicada urbe, los responsables del Ayuntamiento anunciaron que el próximo martes aprobarán una resolución que restringirá la entrada a la Ciudad de los Canales a partir de la próxima primavera. Se hará por medio de unos tornos instalados en los puntos de acceso y con los que se controlará que los visitantes hayan reservado previamente a través de una página web. Este sistema se ensayará durante 30 días en 2024 con un calendario que todavía no ha sido dado a conocer, pero que en principio se centrará en los días de puente de la primavera y los fines de semana del verano. La medida no tiene un fin recaudatorio, según los responsables municipales, pues cuesta más su aplicación que lo que se espera ingresar con ella. El objetivo real es acabar con la masificación que sufre Venecia en algunos períodos del año, cuando se llena de visitantes que acuden a la ciudad para pasar el día en ella pero sin pernoctar en sus hoteles. Este tipo de turismo, practicado tanto por italianos de la zona norte del país como por extranjeros que llegan en crucero, apenas deja ingresos, pero provoca incómodas multitudes en los puntos de mayor interés y en las estrechas calles del casco histórico. También le dificulta la vida a la población local, que no para de caer desde hace años y ya está por debajo de los 50.000 vecinos. Hartos de los efectos que supone recibir unos 30 millones de turistas al año, son legión los venecianos que optan por trasladarse a la tierra firme, donde la vida transcurre sin duda en un entorno menos hermoso, pero también mucho más cómodo. EXCEPCIONES El nuevo sistema para entrar en Venecia tras reservar fecha prevé que sólo tendrán que pagar la 'contribución de acceso' de cinco euros los mayores de 14 años de edad. Estarán exentos de esta medida los residentes, asalariados y trabajadores autónomos que desarrollen su empleo en la ciudad y estudiantes de todos los centros educativos. Tendrán que registrarse en la página web creada para tal efecto, aunque sin tener que pagar, los residentes en la región Véneto, los turistas que pernoctan en el municipio, los familiares hasta tercer grado de los residentes y quien necesite acceder a la Ciudad de los Canales por motivos de salud o para participar en eventos deportivos. El propósito de la resolución que se aprobará el próximo martes es, en definitiva, y según aseguró el Ayuntamiento, "desalentar el turismo diario en ciertas épocas, en línea con la delicadeza y singularidad de la ciudad".