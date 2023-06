Viajar a Estados Unidos: qué es el documento ESTA y cómo conseguirlo

Preparar los papeles para viajar a Estados Unidos puede ser un poco estresante pero es fundamental hacerlo bien, ya que no vale con tener solo el pasaporte. Si no tienes la documentación completa te denegarán el embarque o, aún peor, te mandarán de vuelta cuando llegues a tu destino.

Para completar todo, lo mejor es empezar con tiempo y ser escrupuloso a la hora de rellenar los datos. Hay que cerciorarse de que no hay disonancia entre los datos señalados en los formularios y en el pasaporte (cuidado, por ejemplo, con poner Paz o Maripaz si te llamas María Paz). Además, sube los papeles a la plataforma de la aerolínea si te lo pide para hacer una comprobación previa, pero recuerda llevar también una copia impresa.

LA ESTA: QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La autorización ESTA (siglas de Electronic System for Travel Authorization) es un permiso dos años de validez, imprescindible para hacer visitas en calidad de turista, de 90 días máximo cada una.

web oficial, donde puedes elegir hacerlo todo en español: cerciórate de que es la oficial, porque hay otras páginas de nombre parecido más caras y a veces fraudulentas. La ESTA se obtiene online en la, donde puedes elegir hacerlo todo en español: cerciórate de que es la oficial, porque hay otras páginas de nombre parecido más caras y a veces fraudulentas.

Hay que rellenar un cuestionario con tus datos personales, el correo electrónico, tu dirección en España, el lugar donde vas a alojarte en Estados Unidos. Además, tienes que contestar una batería de preguntas muy variadas, sobre tus intenciones, el motivo, tus antecedentes, etc.

Necesitarás el pasaporte escaneado, asegurándote de que tiene un plazo de validez que se extienda por al menos seis meses tras el fin previsto de su visita a América. tendrás que subirlo a la plataforma.

¿CUÁNTO CUESTA LA ESTA?

Tendrás que pagar 21 dólares (unos 20 euros) en la pasarela de la propia web, con tarjeta o Paypal, en un plazo máximo de 7 días. Si al final no le conceden la autorización ESTA, solo le devolverán 17 dólares.

¿CUÁNTO TARDAN EN DAR LA AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR A EEUU?

Con tu solicitud te darán un número, que te permitirá hacer el seguimiento del trámite. Te informarán con un correo electrónico cuando te la hayan concedido

Por lo general, esta autorización se concede en muy poco tiempo (a veces es cuestión de unas horas, aunque puede dilatarse).

DOCUMENTACIÓN DE COVID

Desde junio de 2022 ya no hace falta presentar un test negativo de covid para entrar en Estados Unido.

Ahora ya no es necesario ni siquiera llevar el comprobante de la vacunación, pero sí hay que rellenar un documento que te dará la compañía aérea por mandato del gobierno americano, en el cual te responsabilizas de que tu pauta de vacunación contra el virus SARS-COV-2 está completa, o incompleta por alguno de los motivos que aparecen en una lista (por ejemplo, por contraindicación médica expresa).

UN SEGURO CON COBERTURA DE SALUD

Si vas a viajar a un país que no esté cubierto con la Tarjeta Sanitaria Europea, como a EE.UU. es esencial que tengas un seguro con un buen límite de gastos de asistencia médica en el extranjero (es recomendable que sea más de 300.000 euros). Por tanto, llevar un seguro de asistencia en viaje para viajar a Estados Unidos no es obligatorio pero sí muy recomendable, pues cualquier percance de salud, por pequeño que sea, no estará cubierto por la sanidad pública y acudir a un hospital o centro sanitario puede costarte miles de euros.