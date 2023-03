Dos pueblos navarros, entre los más curiosos y peculiares de España para National Geographic

Que Navarra tiene multitud de pueblos maravillosos está fuera de toda duda. Pero National Geographic ha dado un paso más allá y ha confeccionado un ranking de pueblos españoles "curiosos y peculiares" en el que ha incluido a dos municipios navarro.

PETILLA DE ARAGÓN

La población navarra, incardinada en territorio aragonés, es definido por la publicación como "un pequeño pueblo situado en la comarca de las Altas Cinco Villas, pero que, en realidad, pertenece a Navarra". "Esta peculiaridad geográfica -prosigue el texto- se remonta al siglo XIII, cuando el rey navarro Sancho VII el Fuerte prestó dinero al rey aragonés Pedro II para una contienda bélica. A su muerte, el rey navarro no dudó en ejecutar la garantía de la deuda y se quedó el castillo de Petilla entre otras posesiones. Los sucesores al trono aragonés tuvieron 20 años para saldar la deuda y recuperar el castillo, pero no consiguieron reunir el dinero o no quisieron, por lo que desde entonces Petilla se incorporó definitivamente al Reino de Navarra".

Este exclave -territorio relativamente pequeño que se encuentra fuera del territorio principal-, es hoy en día un pueblo que no supera la treintena de habitantes y que es conocido, por encima de cualquier otra cuestión, por ser el pueblo natal del premio Nobel Santiago Ramón y Cajal.

MENDAVIA

El texto de National Geographic define a esta localidad de Tierra Estella como "el pueblo de España con más denominaciones de origen". "Repasarlos -continúa el texto- es convertirlo en una especie de despensa alimenticia que hace la boca agua. Con una población no superior a los 4.000 habitantes, esta pequeña villa cuenta con once alimentos de calidad certificados, entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Entre las primeras, Cava, Vino Rioja, Pimiento del Piquillo de Lodosa, Espárrago de Navarra, Pacharán de Navarra y Aceite de Navarra. Mientras que entre las de segundo tipo se encuentran: la Alcachofa de Tudela, el Cordero de Navarra y la Ternera de Navarra. Además de estas, se recoge también los Alimentos Artesanos de Navarra y la Producción Ecológica de Navarra".

La publicación turística señala que "la situación de Mendavia a orillas del río Ebro es una de las razones por las que disfruta de una gran variedad de alimentos de calidad. Estos productos tienen su propia fiesta, la Feria Denominaciones y Leyendas, que además de darlos a conocer, ofrece degustaciones, exposiciones y demostraciones de oficios antiguos. Esta localidad navarra -finaliza National Geographic- es un tesoro gastronómico para los habitantes y para los visitantes que quieren disfrutar de sus huertas, carnes y caldos".

