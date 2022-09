Navarra en autocaravana con niños: Cinco lugares de ensueño

Llega (casi) el otoño y con él, la magia. ¿Ya tenéis preparado el ordenador para ver . ¿Ya tenéis preparado el ordenador para ver El Retorno de las Brujas 2 ? ¿Y habéis mirado la receta de la tarta de calabaza (¡o de zanahoria!) para sorprender a vuestros niños (y no tan niños)? ¿Y habéis comprado ya vuestra tacita de té con forma de gato negro para Halloween? ¿Y vuestro libro terrorífico de Stephen King?

Vale, vale. Sí. Ya paro.

Puede ser que me esté precipitando porque en verdad, quedan dos meses para ello… Pero hay que ser precavido. Que luego nos vienen las sorpresas de última hora y… ¡Desastre!

No, pero ahora en serio. Aquí hemos venido a hablar de otra cosa. (Sí, sí, ya me dice mi santa madre que siempre me voy por los cerros de Úbeda y que me ubique en la vida, que así no voy a llegar a ningún lado). Vamos al lío...

Esta época -efectivamente- es preciosa; los árboles empiezan a tomar esos colores anaranjados, la tierra se torna cobriza, la brisa comienza a ser algo fría, levantarse de la cama se convierte en una tarea titánica…

TERESA MAESTU

Pero… Por un momento imaginaos que os despertáis en pleno bosque, rodeados de plena naturaleza, con ese olor tan característico de las hayas y los robles, tapaditos hasta arriba con la mantita de cuadros, que el río corre a vuestro lado…

¡Es posible! Con vuestra autocaravana o vehículo camperizado (si habéis seguido las sugerencias del compi ¡A disfrutar de la vida otoñal que sólo son dos días y uno está nublado! Tenemos buenas noticias.(si habéis seguido las sugerencias del compi Alzueta y si no... ¡siempre estáis a tiempo de poneros al día!), podéis desplazaros hasta vuestra zona foral preferida y...

Hoy, en Diario de Navarra, os proponemos cinco lugares de ensueño para que paséis una escapada inolvidable con niños, desconectéis del inicio del curso escolar y superéis ese estrés postvacacional que os tiene el alma en un puño.

cientos de historias entre sus calles empedradas, sus caserones. Ubicado en el espectacular valle de nombre homónimo, fue Roncal, cuna del famoso tenor Julián Gayarre, es un pueblo que entrañaentre sus calles empedradas, sus caserones. Ubicado en el espectacular valle de nombre homónimo, fue designado como Destino Turístico Starlight por la Fundación Starlight

Y es que desde las montañas de este imponente lugar, se observa un impresionante e impoluto cielo estrellado. Imaginaos vivirlo en otoño al caer la noche, contando una leyenda de brujas, lamias y basajaunes mientras os sorprende una fría brisa y un extraño sonido a lo lejos... Pero no os preocupéis... Sólo estáis vosotros y Selene y sus astros... ¿O hay alguien más? Shhh.

Para tener una experiencia inolvidable, podéis estacionar vuestra autocaravana o vehículo camperizado en el parking que se encuentra a la entrada del pueblo al margen del río Esca.

Sugerencia: Si os encanta la conducción y a los niños les entusiasma el monte, podéis dirigiros hacia el puerto de Belagua (son sólo 18 minutos y el paisaje es todo un espectáculo para la vista).

Jesús Caso

Esta localidad rebosante de preciosísimas casas y bellísimas calles de piedra ubicada en el pirineo navarro está considerada como una de las más bonitas de Navarra. Pero además, es conocida como la entrada natural a la Selva de Irati.

Lo realmente fascinante de esta escapada es que podéis dedicar un fin de semana completo a la naturaleza: perderos por la inmensa Selva de Irati, alcanzar la cima del Orhi e incluso, si os gustan las ruinas y la historia, realizar una visita guiada a la Fábrica de Armas de Orbaitzeta.

Para poder estacionar vuestra autocaravana o vehículo camperizado, os podéis dirigir hacia el parking Osate.

Sugerencia: Si sois intrépidos viajeros y queréis cambiar un poco de aires además de empaparos de historia, podéis cruzar la frontera en tan sólo una hora y cuarto y llegar hasta Saint-Jean-de-Pied-de-Port, un lugar que está muy ligado a Navarra...

GOÑI

Artavia es un pueblecito ubicado en la merindad de Estella justo a los pies de la sierra de Lóquiz. Entre sus calles se encuentra la iglesia de San Esteban que, siendo de estilo gótico-renacentista, fue erigida en pleno siglo XVI. Pero lo que más impacta de este lugar es su puente medieval recientemente restaurado.

Pero esto no es lo único mágico en Artavia ya que cuentan que si se dirige la mirada hacia el río Urederra que bordea la localidad y se aguza la vista, se pueden ver truchas. Y es que es precisamente en este lugar y a 2 minutos antes de llegar al pueblo donde encontraréis el parking; en un entorno idílico donde al caer la noche, escucharéis el fluir del agua.

¿Os imagináis cenar en familia con semejante paisaje? Es el plan perfecto para familias con niños (y quizás los que no son tan niños) que sueñan con búhos y luciérnagas.

Sugerencia: Si os fascina la cultura y la gastronomía y queréis sorprender a los más pequeños, la localidad de Estella se encuentra a tan sólo 14 minutos de este enclave y donde hay multitud de actividades turísticas para pasar un día de ensueño.

IG @estapa7

Ubicado en la Améscoa Baja, este pueblecito es el punto de partida perfecto para vuestra escapada por Urbasa y por la zona occidental de Navarra. En un paraje repleto de hayas y encinas, es un placer para la vista para aquellos que disfruten del senderismo e incluso, de la bicicleta ya que cuenta con miles de kilómetros de rutas balizadas.

Área del Camping Artaza Urederra (os recomendamos Podéis estacionar vuestra autocaravana o vehículo camperizado en el(os recomendamos visitar su página web antes de lanzaros a rodar por la carretera puesto que se encuentra cerrado del 5 al 9 de septiembre y del 12 al 16).

Sugerencia: Si sois amantes del urbex, os gustará conocer que hay una piscifactoría abandonada en los alrededores, a tan sólo 18 minutos de caminata... ¿Adivináis cuál es?

José Ignacio - @turismoamescoa

URBASA

Si preferís contacto pleno con la naturaleza y lo vuestro es el senderismo o el BTT, la mejor opción sin lugar a dudas es el Parque Natural de Urbasa. Se puede estacionar en el Camping Urbasa; un camping en un enclave protegido con un paisaje encantador; un verdadero paraíso de hayas, robles y que destila magia allá donde mires.

Además de pasear por los frondosos bosques de la Sierra de Urbasa, tenéis multitud de actividades para realizar con vuestros niños y que realmente les chiflarán. Una visita al nacedero del Urederra, rutas a caballo como si vuestros retoños (¡o vosotros!) fueran Mérida en Brave o llegar hasta el balcón de Pilatos, desde donde disfrutaréis de unas espectaculares vistas.

Sugerencia: Si os gusta la fotografía de naturaleza pero queréis disfrutar de una caminata en otro lugar, os recomendamos que vayáis hasta lo alto del puerto de Lizarraga donde encontraréis la pequeñita y cautivadora ermita de San Adrián, una parte de calzada romana y el espectacular nevero de Andua.