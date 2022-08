Artzai Eguna 2022: la fiesta del pastoreo regresa este fin de semana a Uharte Arakil

Sociedad Aralar Mendi, organizadora del Artzai Eguna de 28 de agosto de 2022 –esta vez sí– Uharte Arakil disfrute de su fiesta en homenaje al mundo del pastor. Han sido días de ajetreado trabajo para la, organizadora del Artzai Eguna de Uharte Arakil . Días de esfuerzo para que este–esta vez sí– Uharte Arakil disfrute de su fiesta en homenaje al mundo del pastor.

Tras los dos años de obligado parón por la pandemia, la Sociedad Aralar Mendi y el pueblo de Uharte Arakil afrontan con gran ilusión el regreso de este día en el que la localidad se transforma y disfruta de un programa variado alrededor del pastoreo: concursos, exposiciones, feria, música… y el siempre espectacular Campeonato Navarro de Perros Pastores.

Artzai Eguna es un día para dejarse llevar. “La oferta es muy variada. Yo, aprovecharía para comprar quesos, comerlos y degustar otros productos que se pueden encontrar, echar un vistazo a la feria e interesarme por las labores de los artesanos, que son unos auténticos artistas. Daría paseos y vería como hacen el queso, como esquilan las ovejas y ver los perros que se muestran. Comería en la comida popular y, por la tarde, vería el concurso de perros pastores en la Geinbera; lo dicho, el día es muy variado y permite pasar una jornada excepcional, solo hay que dejarse llevar”. Tal y como resume Aritz Razkin Etxebeste desde la organización de este evento, el“La oferta es muy variada. Yo, aprovecharía para comprar quesos, comerlos y degustar otros productos que se pueden encontrar, echar un vistazo a la feria e interesarme por las labores de los artesanos, que son unos auténticos artistas. Daría paseos y vería como hacen el queso, como esquilan las ovejas y ver los perros que se muestran. Comería en la comida popular y, por la tarde, vería el concurso de perros pastores en la Geinbera; lo dicho, el día es muy variado y permite pasar una jornada excepcional, solo hay que dejarse llevar”.

Del éxito de esta celebración da cuenta el hecho de que cumpla, nada más y nada menos, que 54 ediciones, y que esté considerada como Fiestas de Interés Turístico de Navarra.

Para la organización del evento, la clave está en la tenacidad: “Los socios de la Sociedad Aralar Mendi y la propia gente del pueblo son los que de una manera u otra posibilitan que el día se desarrolle con éxito. Son muchas las horas de trabajo voluntarioso que la gente invierte en el Artzai Eguna, ya que su gran envergadura exige una gran planificación y cohesión entre todos los participantes, organizadores y agentes implicados”.

APOYO AL SECTOR PRIMARIO

Este año, la Sociedad Aralar Mendi ha querido enviar un mensaje de apoyo a un sector siempre necesitado de ayuda y promoción como es el primario. “Creemos que la agricultura y la ganadería son fundamentales para mantener el modo de vida rural de los pueblos. Afianzan la población, son garantes del patrimonio natural paisajístico y mantienen un modo de vida milenario que siempre ha estado ligado a la tierra y al modo de relacionarnos con ella”.

Para ello, también tienden la mano hacia el consumidor: “Es de vital importancia para nosotros, para poder desarrollar un modelo de economía local con productos naturales y de alta calidad provenientes de estos hermosos pastos que, en este caso, nos dotan de unos quesos ricos y siempre apetecibles”.

POR UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE

Otro de los mensajes que se ha querido lanzar en esta edición 54 del Artzai Eguna es la importancia de apostar por modos de vida más sostenibles, un aspecto en el que el pastoreo tiene mucho que enseñar.

Lo que está ocurriendo este verano, es un buen ejemplo: “Estamos padeciendo una sequía y estiaje que pocos recuerdan. El cambio climático es un hecho y la conciencia que hemos de desarrollar al respecto una obviedad. En un planeta finito, no cabe la mentalidad de arrasar y avasallar los recursos naturales como si estos fueran infinitos. De igual manera han actuado los pastores de generación en generación; no abusando de la carga ganadera que los pastos pudieran soportar, no permitiendo que los pastos sean esquilmados por el mayor número de cabezas de ganado que lo pudiera empobrecer y posibilitando así su regeneración natural. Por ello siempre se ha dicho que el pastoreo ha sido, es y será garante de la naturaleza y el paisaje”.

CEDIDA

PRINCIPALES EVENTOS