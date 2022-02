“Las agencias preparan ofertas exclusivas para los visitantes de Navartur”

Navartur. En su edición número 16 presenta importantes novedades y un programa de actividades dirigido a todos los públicos. Luis Cortés, director de Navartur y responsable de la empresa Events & Holidays, explica las propuestas de una feria que se celebra los días 25, 26 y 27 de febrero. Cortés también agradece la colaboración del Departamento de Turismo de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, Intia-reyno Gourmet y Cámara de Comercio de Navarra, y destaca que “amamos viajar y la feria quiere promover los viajes entre nuestros conciudadanos”. El Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte acoge un año más la feria. En su edición número 16 presenta importantes novedades y un programa de actividades dirigido a todos los públicos., director de Navartur y responsable de la empresa Events & Holidays, explica las propuestas de una feria que se celebra los días 25, 26 y 27 de febrero. Cortés también agradece la colaboración del Departamento de Turismo de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, Intia-reyno Gourmet y Cámara de Comercio de Navarra, y destaca que “amamos viajar y la feria quiere promover los viajes entre nuestros conciudadanos”.

¿Qué podrá encontrar el visitante en la feria?

Encontrará toda la oferta de Navarra, de destinos nacionales de interior y costa (turismo rural, cultural, enogastronómico, activo y sostenible) y de destinos internacionales como Francia y Portugal. Las agencias de viajes y compañías de transporte presentes apuestan por recuperar los viajes con ofertas exclusivas para los visitantes de esta edición de Navartur. En su visita a la feria, el viajero podrá conocer de primera mano las últimas tendencias y novedades y participar en degustaciones, catas de vinos, sorteo de viajes y vuelos a Canarias, estancias en casas rurales, visita a bodegas, etc.

¿Cuántos destinos habrá este año?

150 expositores directos, una cifra similar a la última edición celebrada en febrero de 2020, solo dos semanas antes de que llegara la pandemia

¿Qué novedades hay este año?

Los viajes de cercanía serán los protagonistas. Entornos seguros, naturaleza, cultura, gastronomía y sostenibilidad son los cinco ejes protagonistas de los stands de los destinos españoles, en un año que va a servir para consolidar el turismo interior. Una España que es el país de la Unión Europea que más superficie terrestre aporta a la Red Natura 2000.

Navartur pone el acento también en la media distancia, en los destinos europeos, porque los desplazamientos de largo radio siguen todavía algo limitados, especialmente hacia Asia. Y en el mercado nacional los destinos punteros volverán a ser los del norte, la llamada España Verde, y los de interior, sin olvidarnos de las costas e islas, que este año vivirán un repunte importante de viajeros. En esta nueva edición, Navartur contará con nuevos destinos y empresas participantes: Oporto y norte de Portugal; suroeste de Francia; Occitania Vila Franca de Xira en Portugal; Bodegas Faustino; Asociación de Campings de Tarragona; Asociación de Agencias Receptivas de Turismo de Cantabria; destinos de costa como Creixell, Torredembarra, Roda de Bara o Altafulla; Agencias de Viajes como Viajes Azul Marino o Divertis; y la comarca del Somontano en Huesca.

Otra de las novedades de esta edición es B2B Navartur Meetings, un espacio exclusivo para el público profesional del sector del turismo enogastronómico, donde el viernes 25 se desarrollará una agenda de reuniones entre destinos, bodegas, empresas participantes en Navartur y touroperadores y agencias especializadas. Pretende favorecer las oportunidades de negocio, en un lugar idóneo para hacer contactos, iniciar proyectos y cerrar acuerdos.

¿Cómo ve al sector tras dos años de pandemia y qué le augura para 2022?

Han sido dos años muy duros para el sector turístico. Para 2022, la expectativa es que continúe la recuperación con un incremento del PIB turístico del 52,9%, hasta alcanzar los 135.461 millones de euros, equivalentes, según las proyecciones de Exceltur, al 10,5% del PIB.

Los expertos coinciden en destacar la sostenibilidad o el lujo como algunos de los factores que cobrarán especial relevancia para los viajeros. Estas serán las 5 tendencias estrella en 2022:

- Seguiremos sin alejarnos de casa, viajando por España o países cercanos

- Estamos ante una revolución en el turismo porque existe un nuevo viajero que lo que busca son experiencias auténticas y crear conexiones reales con las personas

- Los viajeros de negocios viajan con menor frecuencia pero amplían sus estancias para, además de trabajar, tener la oportunidad de vivir y recorrer esos lugares

- La sostenibilidad sigue siendo la reina

- Las escapadas de lujo se han convertido en una de las opciones más solicitadas, con experiencias exclusivas y multisensoriales

¿Percibe las ganas de viajar tras estos dos años?

2021 ha demostrado que la vida sigue, pero con cambios. Hemos vuelto a viajar, aunque no como antes y se espera que 2022 siga el mismo camino. Los viajeros ya no buscan lo mismo y todos los eslabones de la cadena tienen que adaptarse. El aumento de los viajes nacionales continuará en el nuevo año como una tendencia clave, y no solo entre los españoles.

¿Qué expectativas hay sobre la afluencia de visitantes a Navartur en 2022?

Creemos que la afluencia de visitantes será muy importante, los navarros somos muy viajeros y mantenemos las mismas ganas de siempre. El viajero que visita Navartur busca vivir experiencias auténticas y crear conexiones reales con las personas mientras viaja.

Viajar nos ayuda a desconectar de los problemas, además de a conocer gente genial, disfrutar de paisajes espectaculares o ciudades interesantes e históricas, degustar una gastronomía diferente, experimentar ….vivir, en definitiva. Moverse es evolucionar y evolucionar es vivir. Viajar es vivir. Y en Navartur trabajamos para hacer realidad el sueño de viajar.

¿Cómo ha sido la evolución de Navartur hasta el momento?

Navartur, se ha convertido en la feria comercial líder para la industria de viajes en el norte de España. Los destinos eligen Navartur como la mejor plataforma para promocionarse y llegar al viajero de Navarra, Gipuzkoa, Alava o La Rioja, territorios de gran tradición viajera y con un poder adquisitivo de los más altos de España. Durante estos 16 años hemos posicionado a Navarra como un destino de referencia internacional en el ámbito del turismo rural, organizando durante ocho años un Congreso Internacional de Turismo Rural que ha contribuido a dar a conocer el potencial de nuestra Comunidad foral fuera de nuestras fronteras. En los últimos cuatro años hemos organizado paralelamente a Navartur un congreso internacional de turismo gastronómico, contribuyendo con este evento a posicionar Navarra como un destino líder en turismo enogastronómico.

¿Qué significa esta feria de turismo para Pamplona?

Eventos como Navartur contribuyen no solo a aumentar la ocupación hotelera en fechas de baja ocupación como febrero. Animan las ventas en comercios y hostelería, y colaboran en la desestacionalización del turismo. Tras 16 ediciones, Navartur es una cita importante para Pamplona, para su posicionamiento como ciudad de grandes eventos, como destino turístico para aquellos viajeros para los que la gastronomía, la naturaleza, la cultura y el patrimonio monumental son las razones principales para emprender el viaje. No podemos olvidar que en cada edición de Navartur, más de 500 profesionales, prescriptores del turismo y procedentes de todos los rincones de España, Francia y Portugal, integran la gran familia de los destinos presentes. La mayoría de ellos alargan su estancia en hoteles de Pamplona a un mínimo de cuatro noches. En próximas ediciones, nuestro reto será contribuir a que Pamplona y Navarra se perciban fuera de nuestras fronteras como destinos líderes en sostenibilidad y atraer a a estos viajeros sostenibles, tendencia creciente en los próximos años, a nivel mundial.

¿Qué otras actividades relacionadas hay, por ejemplo para niños?

Los niños son siempre los grandes protagonistas de Navartur. En esta nueva edición, los más peques disfrutarán de los personajes de Barrio Sésamo en el stand de Port Aventura. Además, todos los días programamos actividades y talleres; animación teatralizada como ‘Ecorrutas Mitológicas por Tierras de Iranzu’ o ‘El Bosque mágico’; demostraciones de Trialbici con la Escuela Raúl Ros; exhibición de animales de granja con la Granja Escuela Basabere o encuentros con la Historia: Entrevistas al Rey Sancho el Fuerte y a Joana de Barrenechea, vecina de Zurragamurdi absuelta de la acusación de Brujería por la Inquisición, etc...