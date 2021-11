Puente de diciembre 2021: Qué hacer en Madrid

Ya lo dice una de las frases escritas sobre la madrileña calle Toledo: “Magia en las pisadas…”. Y eso es precisamente Madrid; una de las ciudades más bellas del reino con miles de lugares escondidos a la que poetas, músicos y escritores le han rendido homenaje. Un lugar al que siempre puedes volver. Una histórica metrópoli en la que darás rienda suelta a tu imaginación y harás cosas que nunca pensaste. Donde poder crear recuerdos nuevos y llenarte de ilusión; como cuando eras un niño.

Para este puente de diciembre 2021, te proponemos 19 planes para que conozcas más a fondo esta urbe por donde pasearon personajes históricos como Francisco de Quevedo, Carlos III, Rosario de Acuña, Federico García Lorca o Clara Campoamor.

Plan 1: Mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor y Feria de Artesanía de Recoletos



Ahora que se acercan estas fechas navideñas y que los villancicos -y Mariah Carey- suenan por todos lados, te recomendamos que te dejes seducir por el mercadillo navideño de la Plaza Mayor (del 26 nov a 31 dic). Podrás encontrarte (y comprar) un montón de cosas para decorar tu casa y sorprender a tus invitados.

Por otro lado, te aconsejamos que te acerques hasta Recoletos para ver la Feria de Artesanía. Allí podrás disfrutar de las obras de arte hechas por ceramistas, alfareros, marroquineros y maestros del juguete, entre otros. Un festival de auténtica belleza artesana para la vista.

Plan 2: Vivir la “Naturaleza encendida” del Jardín Botánico



luces y el colorido, eres un enamorado de las películas navideñas de sobremesa y te encanta la naturaleza, deberías acercarte al Jardín Botánico. Este es realmente un espectáculo invernal maravilloso. Disponible del 2 de noviembre al 16 de enero, puedes comprar tus entradas haciendo clic Si lo tuyo son las, eres un enamorado de las películas navideñas de sobremesa y te encanta la, deberías acercarte al Jardín Botánico. Este es realmente un. Disponible del 2 de noviembre al 16 de enero, puedes comprar tus entradas haciendo clic aquí

Plan 3: Soñar con el anochecer en la azotea del Círculo de Bellas Artes



Este edificio es verdaderamente una de las joyas de Madrid. Situado en plena calle Alcalá, cuenta con una azotea preciosa. Allí puedes disfrutar de una visión al anochecer que será muy difícil de olvidar puesto que, gracias a su ‘gigapanorámica’, verás toda la ciudad. Además, te sugerimos que eches un vistazo a su excepcional carta de cócteles… ¿Te atreves con un Tequila Sunrise mientras ves aparecer las estrellas sobre el cielo de Madrid?

Plan 4: Caminar por la Gran Vía, fotografiarse en Callao y buscar las flechas de Diana



Esta es posiblemente una de las cosas que debes hacer sin ningún tipo de excusa. La Gran Vía de Madrid es una avenida creada a principios del siglo XX y que supuso el pistoletazo de salida para la modernización de la ciudad. En ella, y gracias a la construcción de los primeros rascacielos, se vislumbra la influencia de las corrientes arquitectónicas procedentes de Estados Unidos.

Una reunión de edificios emblemáticos como el de la Metrópolis, el de Telefónica o el Edificio Capitol y su hermosísima plaza Callao -que actualmente nos recuerda al Times Square de Nueva York-, nos enamorará.

Con las luces de Navidad, la Gran Vía lucirá aún más espectacular que nunca; provocando que no sepas hacia dónde mirar.

Por cierto... ¿Sabías que en uno de los edificios se encuentra la escultura dorada de Diana La Cazadora y cuyas dos flechas están en el suelo de Gran Vía? ¿Serás capaz de encontrarlas y averiguar su leyenda?

Plan 5: Disfrutar de un musical en plena Gran Vía y sentir que te trasladas a Broadway



¿Sabías que Madrid es la tercera capital mundial del teatro musical? Pues… No es para menos. De hecho, esta temporada cuenta con multitud de ofertas para todos los gustos… 'Grease', 'Kinky Boots', 'A Chorus Line', 'The Full Monty', 'We Will Rock You'… Multitud de musicales espléndidos con fantásticos artistas y directores que te llevarán de Madrid al cielo.

Puedes consultar toda la oferta de esta temporada haciendo clic aquí

Plan 6: Adentrarse en el Pasadizo de San Ginés y entrar a la mítica chocolatería



Desde la calle Arenal, justo a mano izquierda, nos encontramos con este histórico pasadizo donde se ubicó la primera prensa calandria en el siglo XVIII. Un bellísimo arco abovedado hace aún más emblemático el lugar.

En este callejón, se encuentra también uno de los edificios más antiguos: la librería San Ginés que data del año 1899. Llegando a la plazuela, podemos entrar a la mítica chocolatería San Ginés y rebañar con ansias unos churros artesanales en bien de chocolate.

Plan 7: Perderse por el parque de El Retiro y disfrutar con el juego de luces del Palacio de Cristal



Este parque es uno de los más simbólicos de Madrid pero… ¿has visitado su Palacio de Cristal? Este edificio, dependiente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, fue pensado en un principio como un gran invernadero. Ahora, alberga en su interior diáfano multitud de exposiciones de artistas contemporáneos.

Además, si vas caminando hasta el lago, puedes ver parte del skyline de Madrid con su representativa e imponente edificación ubicada en Plaza España. ¿Adivinas cuál es?

Plan 8: Sentir los aires de la corte en el Palacio Real, la Catedral de Santa María la Real de la Almudena y su cripta



Este palacio, declarado Patrimonio Nacional está ubicado en la plaza Oriente junto al Teatro Real. Un pulmón en pleno centro de la capital que te fascinará. A su lado, se encuentra la catedral de Santa María la Real de la Almudena cuya cripta es, casi, de obligada visita.

Y por cierto, seguro que a tus pequeños les encanta este rinconcito porque… si lo visitas al caer la noche, en una de sus esquinas, podrás ver las luces de su tiovivo y montarlos en él para que pasen un rato súper divertido.

Plan 9: Ir hasta la calle de las Huertas 29 y sacarte una foto con el letrero de “Bésame en esta esquina”



Al lado de la puerta de metro Antón Martín, en pleno centro de la capital, se encuentra el bar Miranda, en cuya pared se encuentra expuesto este simpático letrero. Sin duda, te podrás sacar una foto perfecta para tu Instagram.

Plan 10: Saborear la gastronomía internacional en Lavapiés



Si quieres degustar una exótica gastronomía, te recomendamos que le des una oportunidad al céntrico barrio de preciosa estética castiza, Lavapiés. Con aires multiculturales al más puro estilo suburbio neoyorquino, este lugar es único para que pruebes los más exquisitos platos internacionales, procedentes desde la más espiritual India, las deliciosas recetas africanas llevadas a los locales de la plaza Nelson Mandela pasando por la pasta italiana y los cannolis caseros del Fratelli d’Italia en plena plaza de Lavapiés.

Plan 11: De compras por la calle Fuencarral



Esta calle es una de las más famosas de Malasaña. Repleta de tiendas de ropa de las mejores marcas, de establecimientos con souvenirs que no esperarías encontrarte nunca y de multitud de cafeterías muy coquetas que serán del agrado de los turistas más gozosos.

Plan 12: Tomarse algo en el hawaiano de la plaza Santa Ana



Algunos pajarillos sueltos por el aire, la música y algunas de las bebidas servidas de manera súper original (¡no desvelaremos nada para que te lleves la sorpresa!) crean una atmósfera perfecta -casi paradisíaca- para que seas capaz de desconectar de todo.

Plan 13: Brillar a la luz del templo Debod

¿A que no imaginabas encontrarte con un templo egipcio del siglo II a.C. en pleno Madrid? Pues sí. Situado a escasos minutos de plaza España, esta reliquia fue donada por el gobierno de Egipto a España para impedir que se inundase tras la construcción de la presa de Asuán, en el río Nilo.

Por la noche, es uno de los espacios más románticos de la capital, puesto que sus luces tenues hacen de la estampa algo idílico, casi mágico.

Plan 14: Pedir un deseo en la casa del Ratoncito Pérez



Ubicado en la calle del Arenal 8, esta casa-museo es histórica. Hace más de 100 años, le pidieron al escritor Luis Coloma que escribiera un pequeño cuento a Alfonso XIII. Por aquel entonces, el que sería futuro rey de España, era un niño al que se le había caído un diente. Entonces, a Coloma se le ocurrió la historia del “Ratón Pérez” y desveló todos sus secretos. Entre ellos, que el simpático roedor vivía dentro de una cajita de galletas en la Pastelería de Carlos Prast.

Plan 15: Visitar el restaurante Botín, en la calle Cuchilleros



Fundado en 1725, este precioso local es el más antiguo del mundo según el Libro Guinness de los Récords y considerado uno de los 10 mejores restaurantes clásicos. Ubicado en un rincón en pleno centro donde se puede percibir la historia de Madrid, te entrarán ganas de pedir muchos de los platos que se encuentran en su menú. Exquisitas recetas elaboradas con mimo y sumo cuidado y que te trasladarán a los orígenes de la cocina.

Plan 16: Respirar en La Quinta de los Molinos



Este es un parque especialmente pensado para los más jóvenes. Tiene una extensión bastante amplia llena de árboles de diversos tipos. Diferenciado en dos zonas: una de estilo romántico y la otra, situada en el sur, agrícola, contiene una especie estrella: el almendro.

Plan 17: Cenar en el claustro de una antigua iglesia



La terraza de The Chapel está situada en el corazón del claustro de una antigua iglesia y se encuentra rodeada de plantas y naturaleza. ¿Te habrías imaginado alguna vez poder vivir una experiencia semejante? Y además, con una carta de lujo... Te animamos a descubrir todos los secretos de este sitio...

Plan 18: Trasladarte hasta las capitales europeas en el Parque Europa y vivir las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz



El Parque Europa, perteneciente a la localidad de Torrejón de Ardoz, es uno de los sitios más fascinantes y atractivos cercano a la capital. Reúne decenas de representaciones de los símbolos de las principales capitales europeas, como la torre Eiffel, el molino de Holanda o el puente de Westminster, conocidísimo distintivo londinense. Una curiosidad: la puerta de Brandeburgo contiene un trozo original del propio muro de Berlín.

atracciones, espectáculos, luces y color que te hará disfrutar a ti y a toda tu familia. Además, a escasos minutos, puedes vivir unas ‘Mágicas Navidades’ , un lugar lleno deque te hará disfrutar a ti y a toda tu familia.

Hay varias actividades para los más pequeños como un pequeño parque multiaventura, ponys… Y no solo eso: para los más románticos, hay un lago con barquitas donde poder dar un agradable paseo sobre el agua.

Plan 19: Pisar el km 0 de la Puerta del Sol, comer un bocadillo de calamares… y hacer cola en doña Manolita.



Experiencia casi obligada: pisar la famosa baldosa del km 0, origen de seis carreteras nacionales. Además, para que tu estancia en la capital sea totalmente castiza, te recomendamos que degustes uno de los bocadillos de calamares y… termines tu viaje haciendo cola en Doña Manolita para comprar uno de sus décimos de lotería.

¿Te imaginas que traigas el premiado a Navarra?