Suben los grados en la tierra del vino

Me vais siguiendo por delante”. “De victoria en victoria hasta la derrota final”. “Me están saliendo venas nuevas”. En el Camino , la adversidad se combate con ironía. Eso cuando das alcance a los que madrugaron más que tú o los que vienen más frescos te pisan los talones; el resto del tiempo, tú eres tu única compañía. Pones un pie delante del otro y dejas que la inercia se encargue del resto, mientras las cigarras orquestan una sinfonía atronadora y el tráfico se escucha a los lejos. Procuras que el ritmo sea siempre el mismo, como guiado por un diapasón, aunquey te salgan ampollas hasta en las pestañas.

Volvemos a la ruta con la urgencia de quien sabe que libra una batalla desigual contra el sol. El primer obstáculo es una cuesta entre pinares con la que no contaba nadie antes de llegar a Mañeru. No será la última. De hecho,nos espera en Cirauqui (en la foto), que detrás de ese paisaje de postal entre viñedos y campos de cereal esconde unas cuestas de vértigo. Marie suda la gota gorda. Ha llegado desde Alsacia (Francia) después de que hace ocho años trabajara de au pair en Galicia. Su castellano tiene un acento gallego que te descoloca por completo. Su excusa para volver no es tanto ver al apóstol como refrescar el idioma y conocer la España que se extiende más allá del aeropuerto santiagués.