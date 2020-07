Actualizada 28/07/2020 a las 11:24

Proclamar cuál es la ciudad más bonita de España es una suerte de aventura en la que hay que estar preparados para recibir críticas. Los criterios para elegir una u otra urbe no dejan de ser subjetivos, ya que la belleza no puede concretarse en números ni el hecho de que una ciudad cuente con mayor número de iglesias, plazas o elementos arquitectónicos reconocidos. Por mucho que se intente, no hay una suma matemática que dé con la solución perfecta. A veces, la magia de una ciudad está en sus rincones, en su ambiente, en callejuelas más que en sus catedrales.

De todas formas, cuando se revisan los diferentes listados publicados por los blogs más reconocidos de viajes sobre las ciudades más bonitas de España, nos encontramos con una serie de coincidencias que resultan significativas. Y, desde luego, las ciudades que suben a lo más alto del ranking son todas ellas monumentales.

Las cinco ciudades que más habitualmente se sitúan en los puestos de honor de estas listas son Granada, Barcelona, San Sebastián, Salamanca y Sevilla. Y si hubiera que elegir entre todas ellas la reina, sería esta última la ganadora definitiva. La capital andaluza es una joya que es obligatorio conocer, al menos, una vez en la vida.

DE LA GIRALDA AL BARRIO DE TRIANA

Uno de los monumentos más conocidos el La Giralda. Esta torre, que supera los cien metros de altura, es el antiguo almiraz de una mezquita, tan interesante por fuera como por dentro. Pero no es el único lugar que debes conocer de esta preciosa ciudad. La catedral, con la tumba de Cristóbal Colón en su interior; la Torre del Oro, a las orillas del Guadalquivir; los barrios de Santa Cruz y de Triana; la impresionante Plaza de España con su homenaje a cada una de las provincias; y, por supuesto el Real Alcázar dan buena cuenta de la larga lista de lugares que debes visitar para conocer Sevilla a fondo. Estamos seguros de que, entonces, no dudarás del título que muchos le otorgan, como la ciudad más bonita de España.

Te puede interesar