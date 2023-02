WhatsApp: cómo cambiar las letras a color azul

¿Has recibido un WhatsApp con las letras azules y no sabes cómo enviar tú también un mensaje así? ¿Te acabas de enterar de que existe esa posibilidad y estás deseando probarla? Aunque la 'app' de mensajería instantánea más utilizada del mundo se ha puesto las pilas a la hora de crear nuevas funcionalidades para lograr ofrecer a sus usuarios todo lo que necesitan y más, todavía no ha ofrecido la opción de personalizar la letra de nuestras conversaciones. ¿Entonces?Lo hacen a través de una aplicación externa. Hoy te contamos cómo puedes cambiar tú también las letras a color azul en WhatsApp.

1. Para conseguir sorprender a tus familiares y amigos con textos azules –un tema que ha sido tendencia en redes sociales-, debes descargar e instalar en tu smartphone la aplicación BlueWords .

2. Cuando la abras, te pedirá que la asignes como la aplicación de teclado predeterminado en tu teléfono. Dile que sí.

3. Abre WhatsApp y escríbele a un contacto. En cuanto lo hagas, aparecerá un nuevo teclado con diferentes opciones de tipografía y colores.

4. Selecciona el color azul y escribe el mensaje que quieras.

¡Tachán! Ya lo tienes. Ahora puedes utilizar todos esos tipos de letra diferentes, y no solo en WhatsApp,

NUEVAS OPCIONES EN WHATSAPP

