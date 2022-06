Bizum inverso: en qué consiste esta estafa y cómo evitarla

Hace unos días, una estafa con el método del ‘Bizum inverso’ se convertía en noticia. La Guardia Civil de Navarra recibía una denuncia según la cual un ciudadano de esta comunidad autónoma habría perdido un total de 9.000 euros por este método. La víctima, creyendo que estaba recibiendo el pago de un producto que había puesto a la venta en un portal de objetos de segunda mano, realizaba sin querer la operación contraria, entregando el dinero a los supuestos compradores.

La historia tiene un final casi feliz. En la operación policial, se consigue identificar a las dos personas que, desde Murcia, había realizado la operación fraudulenta. Y, finalmente, se han podido recuperar más de 6.000 euros de los estafados con el método del Bizum inverso.

Pero ¿en qué consiste exactamente este timo y cómo podemos evitar sufrirlo?

QUÉ ES EL BIZUM INVERSO

Bizum ha cambiado la forma en la que entendemos las transacciones bancarias. Solo es necesario contar con un teléfono móvil asociado a una cuenta bancaria. El intercambio de dinero es rápido, eficaz y seguro. Pero, al mismo tiempo, la sencillez de esta herramienta puede provocar que caigamos en trampas.

A través de Bizum podemos realizar operaciones en ambos sentidos. Esto es, podemos pagar y podemos recibir dinero. Cuando realizamos un pago por nuestra cuenta, somos conscientes de estar dando todos los pasos para ello. Elegir la cantidad, elegir la persona a la que va destinada, poner un concepto a la operación… y ejecutar.

Cuando es otra persona la que nos paga, simplemente recibimos una confirmación de que se ha producido esta operación. No hay que dar ningún paso. Pero, hay otra situación intermedia, que es la que puede llevar al error y que es la que se utiliza en el caso del bizum inverso.

En este caso, recibimos una solicitud para enviar dinero a otra persona. ¿Cómo es posible que caigamos en el error de dar ok a esta operación?

En primer lugar, porque hemos acordado con ella la venta de algún producto. En nuestra mente, vamos a recibir dinero por un objeto que hemos puesto a la venta. En segundo lugar, porque en el concepto, el estafador añade la palabra ‘pago’. Así, al recibir el mensaje, la víctima lee que se trata de un pago que va a recibir, cuando en realidad, si se fijara con más detalle, lo que está realizando es un ingreso a otra persona. En el momento en el que le damos al ok, el dinero vuela de nuestra cuenta.

¿CÓMO EVITAR QUE OCURRA ESTO?

Es sencillo, Bizum no va a pedir tu autorización para recibir un pago, solo te notificará que lo has recibido. Si tienes que dar el ok a cualquier operación, hay que fijarse bien en qué es lo que realmente estamos autorizando con ese movimiento. Y si observamos que se trata de enviar dinero y no de recibirlo, rechazar la operación y denunciar la estafa.