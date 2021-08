Tecnología para llevarte de vacaciones

José C. Castillo / Colpisa

Preparar la maleta de las vacaciones tiene su cara A y su cara B. En la parte de lo positivo, la perspectiva de unos días o unas semanas de asueto. En el otro extremo, el estrés de llevarte media casa a cuestas. ¡Y que no se olvide nada! Ropa, calzado, neceser, un botiquín de urgencia, juguetes de playa si hay pequeños en la familia... y tecnología, que era algo de lo que hace veinte años no teníamos que preocuparnos. Aquí una lista de ‘imprescindibles’ (unos más que otros) para mantenernos conectados en cualquier sitio, para no perder nuestros bienes más preciados por el camino, para dejar constancia de recuerdos inolvidables y hasta para montarnos nuestra propia sesión de cine al aire libre.

Llavero localizador: ¡No pierdas las llaves!

Uno de los problemas más comunes a la vuelta de vacaciones suelen ser los olvidos. ¡Oh, no. Nos hemos dejado las llaves! Para evitar un susto así se han inventadio los llaveros localizadores, unas piecitas de plástico conectadas al móvil y que podemos colocar al manojo de llaves, meterlo dentro del bolso, de una maleta etc... Como si les pusiéramos a los objetos más preciados una especie de ‘chip’ para tener controlada su ubicación. Apple acaba de poner en boca de todos este elemento (35 euros), que se conecta con nuestro móvil. Basta acceder a la aplicación ‘buscar’ del iPhone y obtener la ubicación en un mapa.

Pulsera de ejercicio: Para saber cuántos pasos damos

Cierto que las vacaciones son para reposar, pero conviene dedicar al menos treinta minutos diarios a la actividad física. Las pulseras de monitorización son una opción excelente para motivarnos y llevar la cuenta de los pasos dados en nuestros periplos turísticos. Ofrecen hasta treinta modos de entrenamiento, medición del nivel de oxígeno en sangre e incluso seguimiento de la calidad y el tiempo de sueño.

Cargador para el mechero del coche: Nunca sin batería

Para no quedarnos otra vez sin batería mientras conducimos. Si buscamos un dispositivo fiable y económico, el de Amazon Basics ofrece dos puertos USB de 24 vatios (ideales para cargar dos teléfonos móviles simultáneamente).

Lector de libros electrónicos: Cansan menos la vista

La estampa se repite sin excepción todos los años por estas fechas: tumbonas junto a la playa ocupadas por veraneantes enfrascados en la lectura. Aunque los amantes del libro en papel siguen siendo mayoría, también son muchos los que deciden aliviar equipaje recurriendo a un ‘eReader’. Estos lectores de libros electrónicos permiten almacenar bibliotecas completas en el mínimo espacio posible, facilitan la lectura a pleno sol y cansan menos la vista que sus hermanas mayores (las tabletas electrónicas). Se encuentran desde 70 euros.

Router 4G: Conectados desde lugares remotos

Los destinos rurales vuelven a ganar protagonismo este año. Desgraciadamente, no todos esos parajes de interior y alejados cuentan con la suficiente cobertura de red, lo que puede poner las cosas difíciles a quienes necesiten echar un vistazo al correo electrónico o simplemente mantenerse en contacto con los seres queridos. Los routers 4G son una opción excelente: basta insertarles una tarjeta SIM para generar una red wifi de la que pueda beneficiarse toda la familia. Hay opciones en torno a los 50 euros, fáciles de configurar y que permiten hasta diez dispositivos conectados simultáneamente.

Ladrón USB: Cuantos más puertos, mejor

Hoy en día resulta difícil encontrar un solo dispositivo que no pueda cargarse por USB. De ahí la importancia de contar, no ya con la típica regleta de enchufes en nuestro destino vacacional, sino con un ladrón provisto de cuantos más puertos USB, mejor. En el mercado podemos encontrar tanto adaptadores como regletas híbridas por menos de 30 euros.

Tableta electrónica: Hacer más ‘corto’ el viaje en coche

Meter una tableta electrónica en el equipaje siempre resulta más conveniente que cargar con el ordenador portátil. Además de mantener a los niños entretenidos durante los trayectos en coche, permite solventar urgencias profesionales e incluso disfrutar de contenidos en ‘streaming’ desde la cama o el sofá, allí donde no contamos con televisor. Los precios varían en función de las prestaciones, pero por 150 euros aproximadamente hay opciones interesantes.

Altavoz Bluetooth: Viajar con música

Para disfrutar de la música en la playa, la montaña... Los hay de todos los tamaños, precios y calidades: resistentes al agua, con hasta cinco horas de reproducción en alta fidelidad, función de manos libres... Siempre con respeto hacia quienes están cerca.

Auriculares inalámbricos: Cancelación de ruido

Y si preferimos aislarnos del entorno, nada mejor que unos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido. Los reyes del mercado son los AirPods Pro, pero quizá suponen un desembolso muy elevado si no se les va a dar un gran uso. También hay propuestas más económicas, sin aislamiento pero con un sonido excepcional.

Batería externa: Un ‘cargador’ en el bolso

Si tiene que quedarse con uno solo de los artículos que les aconsejamos aquí, que sea, sin duda, con una batería externa para llevar en el bolsillo del pantalón o en el bolso. Y es que los teléfonos móviles apenas aguantan una jornada completa si estamos fuera de casa, algo de lo más habitual durante las vacaciones de verano. Otra opción más que práctica son las fundas para smartphone con batería incorporada. Las hay de todos los modelos y capacidades, aunque puestos a elegir, mejor escoger una que duplique los mAh de la batería integrada en el terminal.

Proyector compacto: Sesión de cine al aire libre

¿Y si organizamos una sesión de cine al aire libre? Basta una superficie lisa (vale cualquier sábana) y uno de los muchos proyectores compactos disponibles en el mercado. Por poco más de 100 euros hay productos que ofrecen una imagen luminosa de hasta 250 pulgadas y múltiples opciones de conexión: wifi, Bluetooth, HDMI, USB...

Cámara deportiva: Deportes de riesgo

Los deportes de riesgo siguen ganando adeptos verano tras verano, aunque hay quien piensa que el riesgo no merece la pena si no queda inmortalizado. Puestos a presumir con los amigos, procuremos la imagen más nítida y estable posible con el líder del mercado: la Hero7 Silver de GoPro graba a resolución 4K, es sumergible hasta los 10 metros y cuesta 219 euros.

Dron: Imágenes espectaculares en vuelo

También hay quien aprovecha el contacto con la naturaleza para desempolvar su dron, dado que su utilización en plena urbe está más que restringida. No es que sea, desde luego, un imprescindible para meter en la maleta, pero si alguien tiene el capricho de conseguir imágenes en vuelo espectaculares... Los hay ligeros, con un alcance de hasta dos kilómetros y con una autonomía de funcionamiento de media hora. Claro que habrá que gastarse más de 300 euros...

Consola portátil: Para trayectos estivales

Mucho ha llovido desde la mítica Game Boy, máquina que acompañase a grandes y pequeños en los trayectos estivales. El mismo fabricante siguió evolucionando el concepto hasta materializar una consola híbrida: Nintendo Switch (329 euros) permite jugar conectando la máquina al televisor o en modo portátil, pudiendo desacoplar sendos mandos para disputar partidas en familia, sin importar dónde nos encontremos.

Hecha la lista de ‘gadgets’ más completa, toca valorar a cuántos de todos estos objetos merece realmente la pena hacerles hueco en esa maleta en la que ya casi no cabe nada más