Actualizada 29/07/2020 a las 15:23

Lograr que internet llegue más lejos –a más personas y lugares- es el cometido de Facebook Connectivity. Uno de los proyectos de conectividad que está poniendo en marcha esta división de la empresa de Mark Zuckerberg es el desarrollo un robot que puede trasladarse siguendo las líneas eléctricas de media tensión para desplegar a su paso un cable de fibra óptica delgado pero duradero creado por la misma compañía.

Desde Facebook explican las ventajas de este proyecto: “Este sistema combina innovaciones en los campos de la robótica y el diseño de cables de fibra óptica para reducir drásticamente el costo de desplegar fibra mediante el uso de infraestructura eléctrica”.

Con este proyecto Facebook quiere hacer llegar la conexión a todo el mundo, ya que, dicen, a nivel global más de 3.500 millones de personas aún no están conectadas a internet. “Dado que el costo de desplegar la fibra proviene casi en su totalidad de la construcción, esta era el área que queríamos abordar. Si tiene éxito, creemos que esta tecnología permitirá que la fibra se implemente de manera efectiva y sostenible en gran parte de la población mundial”.

Esperan ver “pruebas tecnológicas de este sistema de despliegue de fibra el próximo año” y especialmente el objetivo es “que esta tecnología permita la construcción equitativa de la fibra en las comunidades rurales y de bajos ingresos”, pero también para las “acomodadas”, con acceso abierto a la fibra.

“Esperamos que el costo total, incluida la mano de obra, la depreciación y los materiales, sea de entre $ 2 y $ 3 USD por metro en los países en desarrollo”. “Al reducir el costo total de la implementación de fibra aérea, esperamos que nuestro sistema tenga un impacto significativo en la penetración de internet, especialmente entre la mitad del mundo que gana menos de $ 5.50 USD por día”.

En particular, Facebook no proporcionará internet a las personas. En cambio, otorgará licencias de la tecnología detrás del robot y los cables a otras compañías. Su primer licenciatario es una compañía llamada NetEquity Networks, del que la compañía de Mark Zuckerberg señala que no tiene “participación financiera” y que “no será propietario ni operará redes de fibra desplegadas por ellos”. Sin embargo, según su perfil de LinkedIn, el fundador de NetEquity, Isfandiyar Shaheen, fue consultor en Facebook y luego se convirtió en empresario residente, que es cuando fundó la compañía.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROYECTO?

“La idea de utilizar la infraestructura eléctrica surgió por primera vez después de que vimos la ubicuidad de la infraestructura de la red eléctrica mientras viajábamos por el África rural”, explica Facebook.

La arquitectura de la red eléctrica fue diseñada para distribuir de manera rentable la energía a hogares y negocios. “Nos dimos cuenta de que seguir la misma red con fibra podría ser una forma eficiente de construir una red de telecomunicaciones de extremo a extremo”, añaden.

En la imagen inferior se puede observar dos mapas de Uganda que comparan la extensión de la huella total de fibra (que se muestra en rojo) y las líneas eléctricas de MT (que se muestran en amarillo).

Uno de los problemas a los que se enfrentaron fue el tamaño y el peso del cable, que debía ser soportado por los cables de media tensión. Para el cable de fibra óptica aéreo estándar, un tramo de 1 kilómetro pesa unos 110 kilogramos. La longitud equivalente del cable de fibra desarrollado en este programa pesa unos 12 kilogramos. Se puede ver en esta imagen:

“Realmente hay dos innovaciones centrales. La primera es que hay un diseño innovador de cable de fibra óptica que es resistente al daño. La otra innovación central es el sistema robótico, que permitirá transportar el cable de fibra óptica a lo largo de las líneas de distribución de media tensión”.

El robot gira el carrete alrededor de los cables eléctricos, dejando una espiral de cable de internet a su paso, como lo haría una araña con su red. Y si se encuentra un obstáculo, el robot se eleva por encima de lo que sea que esté bloqueando su camino.

Cada robot será capaz de instalar más de un kilómetro de fibra y superar las docenas de obstáculos que intervienen de forma autónoma en aproximadamente una hora y media.