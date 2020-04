Aprender en casa: un paseo por el fondo del mar o entre planetas

El confinamiento por la epidemia de coronavirus está despertando la capacidad creativa en muchas personas a lo largo y ancho de todo el mundo. En mitad de una enorme demanda de contenidos de entretenimiento con acceso desde casa, las posibilidades se han multiplicado y ahora existen dos escenarios: el de aquellos que se han puesto manos a la obra para atender esa demanda y otros que, en cambio, han visto cómo esta situación era una buena oportunidad para seguir difundiendo su trabajo.

Un buen ejemplo es Neal Agarwal, un ingeniero informático estadounidense que ha venido desarrollando desde hace tiempo varias aplicaciones con las que aprender y, por qué no, también divertirse, bajo el binomio tecnología-creatividad. Agarwal cuenta con una página web, https://neal.fun/, en la que va publicando cada una de estas aplicaciones, de acceso gratuito y a un solo clic. Hasta la fecha, acumula 18, y en ellas se puede disfrutar, por ejemplo, de un paseo por el sistema solar o también de aplicaciones curiosas como aquella en la que, a partir de la fecha y la hora que tengamos marcada en nuestro ordenador, descubrir de forma automática cuántos días quedan para fechas señaladas que nos interesen (desde el próximo día festivo hasta el Día de Navidad.

Su última ocurrencia, que también forma parte de su web y compartió a través de Twitter hace un tiempo, es 'The Deep Sea' (El mar profundo). A través de una navegación vertical y deslizando con el dedo hacia arriba, podemos ir bajando por una interfaz que representa el fondo del mar. La aplicación nos va marcando los diferentes metros de profundidad a la par que vemos cantidad de animales marinos y accedemos a información interesante sobre los mares, océanos y expediciones submarinas famosas. Es una forma muy interesante, además de lúdica y entretenida, de conocer un poco más lo que se esconde bajo el nivel del mar, ideal para descubrir poco a poco y en cualquier momento del día desde el móvil.

Introducing The Deep Sea - an interactive visualization of the ocean



Grab some popcorn, it's a long ride!



https://t.co/HaAZe8o5Q7 pic.twitter.com/OZAdFALUm0