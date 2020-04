5 juegos divertidos y gratuitos para el móvil

12/04/2020 a las 18:30

El estado de alarma y la obligación de permanecer en casa por la epidemia de coronavirus está provocando que muchos tiren de imaginación para poder pasar estos días en casa de la mejor forma posible. No obstante, pese a la diversidad de opciones, una fórmula que siempre funciona a la hora de entretenerse son los juegos de pantallas, todo un clásico. A continuación, proponemos cinco de ellos, todos gratuitos y disponibles tanto para dispositivos Apple como Android.

1. The Walking Dead: The Game. ¿Quién no conoce ya esta franquicia, bien a través del cómic o a través de la serie de televisión? Lo que propone este juego es meternos en la piel de los personajes y vivir todo ese apocalipsis zombie en los zapatos de Lee Everett, que luchará por su vida en mitad de una multitud de infectados.

2. Angry Bids. Existen ya varias versiones y actualizaciones, pero todas igual de divertidas. Forman parte de todo un imperio que se popularizó a principios de la década de 2010 y evitó el aburrimiento a millones de personas en todo el mundo. Además de sencillo, es adictivo y muy fácil de manejar.

3. Tiny Tower. Muy diferente a los anteriores, en este caso nos encontramos con un juego de maña en el que el objetivo es construir un edificio como si fuéramos un equipo de obreros. No es una aventura gráfica propiamente dicha, al estilo de los juegos de ir conquistando pantallas, pero no por ello resulta menos entretenido.

4. Jetpack Joyride. También disponible tanto para Android como para Apple, la clave está en correr todo lo que podamos por las instalaciones de una fábrica metidos en la piel de un personaje muy peculiar, sobre todo por las armas con las que cuenta. Tensión, vértigo y diversión están asegurados.

5. Timberman. Aunque sus gráficos tienen un aire bastante retro y no son demasiado nítidos, resulta adictivo. Se basa también en un sistema de pantallas que hay que ir superando.

