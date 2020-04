WhatsApp limita el reenvío de mensajes para evitar que se viralicen bulos

Actualizada 07/04/2020 a las 10:09

La red social de mensajería privada Whatspp ha decidido limitar el reenvío de mensajes para tratar de evitar que se viralicen bulos e informaciones erróneas además de mensajes que pueden llegar a ser apabullantes.



Esta empresa ha observado que, ante la pandemia mundial a causa del coronavirus, hay miles de millones de personas en el mundo que no pueden ver a sus amigos y familiares y que están utilizando este tipo de redes para comunicarse con ellos, pero también con médicos y profesores.



Para blindarles un espacio "seguro" y asegurar la privacidad de esas conversaciones, todos los mensajes de esta red están cifrados "de extremo a extremo".



El pasado año la empresa ya dio a conocer a sus usuarios cuándo los mensajes estaban siendo reenviados muchas veces, y avisaba de ello con una "etiqueta" (una doble flecha) que indica que esos mensajes no los había creado un cercano y son por eso menos personales que los típicos mensajes que se envían por esta red de mensajería.



Ahora la empresa ha establecido un límite para que estos mensajes solo se puedan reenviar a un chat cada vez.



Pero WhatsApp ha observado, en una comunicación a todos sus clientes, que no están desaconsejados todos los reenvíos, y que hay muchos usuarios que comparten información útil, o vídeos divertidos, memes, reflexiones u oraciones que consideran importantes.



Pero la red sí ha observado un aumento significativo de la cantidad de reenvíos que para algunos usuarios puede resultar apabullante y contribuir a la divulgación de información errónea, y ha decidido intentar ralentizar la divulgación de esos mensajes para que siga siendo un espacio dedicado sobre todo a las conversaciones personales.



La red ha recordado hoy que está trabajando directamente con ong y organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y más de veinte ministerios de sanidad, con el fin de conectar a las personas con la información precisa.



"Ahora más que nunca las personas necesitan poder comunicarse de manera privada", ha corroborado la red.



centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.