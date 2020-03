Herramientas de teletrabajo: 4 formas de hacer reuniones en línea

Actualizada 27/03/2020 a las 13:37

La cuarentena por la epidemia de coronavirus ha provocado que muchas empresas prueben por primera vez la modalidad de teletrabajo y, por tanto, también muchos de sus empleados, que hasta ahora nunca habían contado con esa experiencia. Por eso, también son muchos los que estos días tienen que ponerse al día y conocer algunas herramientas para perder el menor tiempo posible en su desempeño en casa. Las reuniones de equipo, sean heterogéneas u homogéneas, se deben mantener de algún modo, por ejemplo, así que conviene repasar algunas de las aplicaciones y herramientas digitales que nos pueden ayudar en este sentido:

1. Adobe Connect. Es una de las más utilizadas en la actualidad y tiene la ventaja de poder personalizar la apariencia, algo que siempre ayuda a la hora de manejar cualquier aplicación y que permite una mayor adaptación a los requerimientos del trabajo. Cuenta con un chat, la posibilidad de incorporar vídeo, hacer encuestas y anotaciones.

2. Whereby. Para usarla, no es necesario descargar aplicación alguna, es un método de videoconferencia que funciona en línea. Se puede utilizar a través del móvil, como una videollamada de WhatsApp, algo que facilita bastante las reuniones en línea si no tenemos la obligación de estar todo el rato sentados en el mismo lugar. Pueden participar hasta medio centenar de personas.

3. Zoom. Tiene una capacidad de acoger hasta 1.000 participantes y es una aplicación que funciona desde la nube. Permite ver en pantalla y en vivo hasta 49 vídeos al mismo tiempo. Una de sus mayofres ventajas es que tiene una opción para transcribir automáticamente todas las conversaciones e intervenciones, algo que ahorra mucho tiempo a la hora de elaborar partes o actas de reunión. Es la herramienta más completa a día de hoy por todas las opciones que ofrece a la hora de interactuar.

4. Cisco Webex. Servicio de correo electrónico, función de videollamada, 'meetings' en línea, posibilidad de compartir archivos... Cisco Webex tiene algunas de las funcionalidades de las anteriores y, además, se diferencia porque permite integrarse con otras aplicaciones como Teams, la herramienta de Microsoft.

