Crear un sistema compatible con las apps de Android, principal reto de Huawei

Actualizada 11/06/2019 a las 08:49

El gigante chino de las telecomunicaciones Huawei está completando la creación de un nuevo sistema operativo propio, el "HongMeng OS", cuyo mayor desafío radica en su compatibilidad con las aplicaciones de Android, informó este martes el diario hongkonés South China Morning Post.



Según el rotativo, la compañía trabaja en un sistema que permita a un teléfono Huawei descargar y ejecutar sin problemas las aplicaciones de Android con su propio sistema, un aspecto clave dentro de la estrategia global de la tecnológica.

En caso de conseguirlo, los desarrolladores de aplicaciones móviles no tendrían que desarrollar un código adicional para el nuevo HongMeng OS.



Dicho sistema sería capaz de recrear un "ecosistema" disponible en un amplio abanico de dispositivos (teléfonos móviles, ordenadores, televisores y vehículos, entre otros), además de funcionar con las aplicaciones de Android, señaló el consejero delegado de la división de consumidores de Huawei, Richard Yu.



En un mensaje en Internet el mes de mayo, Yu afirmó que el HongMeng podría llegar al mercado "como muy pronto este otoño, y no más tarde que en primavera" del año próximo, una información que no ha sido confirmada ni desmentida por Huawei. No obstante, el gigante asiático no es la primera firma en embarcarse en esta tarea, ya que en el pasado tanto Microsoft como Samsung intentaron -sin éxito- construir un sistema operativo alternativo a Android compatible con las aplicaciones de éste. De hecho, las estadounidenses Google y Apple, con sus sistemas Android y iOS, concentran el 99,9 % del mercado global de sistemas operativos, según la consultora Gartner.



En cualquier caso, Huawei tiene confianza en el éxito de este nuevo sistema, al menos en China, donde la ausencia de Google facilita la creación de un ecosistema distinto, según fuentes de la compañía consultadas por el periódico hongkonés.



Estas mismas fuentes aseguran que Huawei comenzó el desarrollo del HongMeng OS en 2012, momento en el que los máximos responsables de la tecnológica, entre ellos su consejero delegado, Ren Zhengfei, coincidieron en la necesidad de crear un sistema operativo propio ante una posible restricción de Estados Unidos.



Desde entonces, un equipo de especialistas liderados por altos cargos de Huawei, entre ellos uno de sus tres presidentes rotatorios actuales, Eric Xu Zhijun, comenzaron a trabajar en el sistema bajo "condiciones de alto secreto".



La compañía llegó a crear una zona especial para el desarrollo de este software custodiada por guardias de seguridad, con acceso restringido al personal encargado del proyecto y en donde estaban prohibidos los teléfonos móviles. Finalmente, la compañía registró el año pasado el nombre de "Huawei Hongmeng" (traducido como "mundo primordial") en China, e hizo lo propio en Europa en mayo de este año con "Huawei Ark OS".



Llegados a este punto, la duda consiste en saber cuáles serán las diferencias de este sistema operativo respecto a Android, así como si los consumidores en el extranjero de Huawei estarán dispuestos a comprar un dispositivo sin plenas garantías de que se puedan usar las aplicaciones de Google.



Por lo pronto, la tecnológica china ya ha puesto en circulación un millón de teléfonos con el nuevo sistema operativo integrado para hacer pruebas, indicó hoy el diario local China Daily.



Según esta información, el software está programado para ser compatible con todas las aplicaciones de Android y "ha incrementado las funciones de seguridad para proteger datos personales".

Etiquetas Tecnología

Selección DN+