Instagram continúa su escalada imparable aunque aún no alcanza a Facebook, mientras que Twitter ha notado un cierto desencanto en el uso diario de sus usuarios. Son datos extraídos del estudio anual de 2019 publicado por IAB Spain, asociación que agrupa a más de 200 empresas relacionadas con el sector de la publicidad y la comunicación digital en España.

En el estudio se han tomado en consideración a hombres y mujeres de entre 16 a 65 años residentes en España -una muestra de 30,9 millones- y de ellos se seleccionaron a los que usan Internet. De esta población accede a las redes sociales el 85%, lo que representa a más de 25 millones de usuarios.



El perfil del internauta que utiliza las Redes Sociales es muy similar en ambos sexos (hombres 49% vs mujeres 51%) y promedia una edad de 39 años. Los encuestados señalan que la privacidad preocupa -aunque parece que no tanto por los datos finales- y es la primera razón para no tener perfil en redes sociales o para darse un tiempo con ellas. La buena salud de éstas se mantiene firme pese a que no destaca un aumento y se consolida como un canal de influencia e información. No obstante, el uso principal continúa siendo social.



En cuanto al uso, cada usuario visita casi 4 redes sociales a la vez -una menos que el año pasado- y conoce la existencia de seis. WhatsApp sigue siendo el rey y lidera el ranking (88%), seguido de Facebook (87%) y YouTube (68%), siendo esta última la que más seguidores jóvenes concentra (el 76% tiene entre 16 y 30 años). Instagram, en cuarto lugar, es la que más seguidores ha ganado (de un 49% a un 54%) y destaca por ser la que más ha aumentado la frecuencia de visita . En quinto lugar se mantiene Twitter con un 50%.



¿Y cuánto tiempo pasamos al día en ellas? Las conclusiones son que los usuarios están conectados a las redes sociales durante 55 minutos cada día, siendo los hombres y el target joven quienes hacen un uso más intensivo.



Respecto a la nota que les conceden los usuarios, WhatsApp obtiene un 8,5 por delante de YouTube (8,2) e Instagram (7,8). En este caso, la red social por excelencia de Mark Zuckerberg, Facebook, obtiene un 7,1, pese a las polémicas en las que se ha visto envuelta en este último año y Twitter un 7. Pese a que la red social del pajarito azul ha descendido en usabilidad durante el último año, continúa sigue siendo una de las más utilizadas para estar informado.



Pese a las críticas, Facebook sigue manteniéndose como la red social más mencionada, (94%). El segundo lugar entre las redes sociales con mayor conocimiento espontáneo se encuentra Instagram, que no ha parado de crecer a comparación del resultado el año anterior en el que obtuvo el 49%, mientras este año ha alcanzado el 69%. Twitter desciende a la tercera posición (68%), seguida de WhatsApp (25%) Twitter (20%), LinkedIn (18%), Pinterest (13%) y Snapchat (12%). TikTok, Twitch y Tinder obtuvieron un 0% de conocimiento espontáneo.

El móvil es el primer dispositivo de acceso (95%) y mantiene el nivel de años anteriores. El ordenador también se utiliza de forma generalizada (92%), mientras que la Tablet gana peso y sube desde el 48% a un 54%. Sobre la relación dispositivo/Red Social, el estudio indica que el móvil lidera las conexiones de WhatsApp, Instagram, Twitter y Telegram, mientras que el ordenador lo hace en Facebook, YouTube y LinkedIn.

