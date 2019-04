Google Play retira la app ES File Explorer por prácticas fraudulentas

Actualizada 30/04/2019 a las 10:09

Google ha decidido retirar de su tienda Play Store todas las aplicaciones creadas por la empresa DO Global, entre las que se encuentra la famosa app ES File Explorer File Manager, tras descubrirse que generaban en segundo plano clics a anuncios publicitarios.



Según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), con sede en León, están afectados todos aquellos usuarios que tengan un dispositivo Android y tengan instaladas apps creadas por la empresa DO Global, entre ellas ES File Explorer Manager, Selfie Camera, Total Cleaner, Smart Cooler, RAM Master, AIO Flashlight y Omni Cleaner.



El centro tecnológico recomienda desinstalar o inhabilitar, en el caso de que no se pueda desinstalar, la aplicación ES File Explorer File Manager y otras apps creadas por DO Global y que han dejado de estar alojadas en Google Play. Por un lado, para evitar que se sigan generando clics a anuncios publicitarios, y, por otro, para evitar que fallos de seguridad que aparezcan en dichas app, puedan ser explotados en el futuro por ciberdelincuentes para infectar los dispositivos.

Al estar retiradas del mercado de aplicaciones de Google, el desarrollador no lanzará actualizaciones mediante esta vía.



ES File Explorer File Manager es la app más famosa de las afectadas por la expulsión de la empresa DO Global de Google Play.



Dicha app es un explorador de archivos que permite navegar por la memoria interna y externa del dispositivo, así como el acceso a todo tipo de documentos como, por ejemplo, fotos, PDF u otros tipos de archivos guardados. La app, junto con el resto de las retiradas, hacía clics en anuncios en segundo plano sin que el usuario fuera consciente de esta práctica.



La empresa ha reconocido el problema a través de un comunicado oficial que se puede consultar en su página web.



Todas las aplicaciones de la empresa DO Global superan los 600 millones de descargas en Google Play, por lo que se estima que puede haber un gran número de usuarios españoles afectados.

Etiquetas Tecnología

