Actualizada 26/08/2018 a las 20:21

No solo de pornografía vive el sexo en Internet. El primer pecado capital, la lujuria, se alimenta en la Red gracias a contenido en redes sociales, chats, anuncios, sexting, compras, aplicaciones… Comenzamos una serie con mucho respeto. Nunca he hecho una serie. Quizá empezar por la lujuria lo hace más fácil. Eso sí, vamos a sentar las bases de esta relación: esto no va de juicio, sino de descripción de una realidad que vivimos en la Red. En estas siete semanas intentaré describ

Selección DN+