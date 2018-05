Por eso es complicado responder de manera objetiva a la cuestión de si deberíamos tener o no uno en casa, porque realmente va a depender de nosotros mismos y de las necesidades que tengamos en cuanto a cocina se refiere, ya que estos aparatos no son para todo el mundo. Es bueno meditarlo bien antes de decidirnos, y mirar también todos los modelos disponibles en función de sus características, ya que no son baratos precisamente. Eso sí, si te decides a comprar un robot de cocina, no te arrepentirás ya que este te ayudará a ahorrar. Sobre todo tiempo y dinero a posteriori en cuanto a cantidades de ingredientes se refiere.

¿REALMENTE ES ALGO ÚTIL PARA TODAS LAS COCINAS?

Todo va a depender del uso que le vayamos a dar, por lo que esta decisión irá unida a nuestras necesidades en la cocina. Existen multitud de marcas así como modelos dentro de éstas, así que puede llegar a ser un verdadero quebradero de cabeza decidir qué robot debemos comprar, pero antes de resolver esta cuestión deberemos mirar si de verdad lo necesitamos o no, porque no es lo mismo necesitar hacer galletas caseras de mantequilla u otros postres y recetas mucho más elaboradas. El robot de cocina está destinado a personas que necesitan realizar comidas mucho más sofisticadas: en otras palabras, cocinar mejor y rápido. Para no caer en la rutina de la mala alimentación por no contar con el tiempo suficiente para cocinar, estos robots son ideales para estos casos, ya que bastará con dejar los ingredientes listos y el robot programado para que el solito se encargue de todo, así vamos a simplificar, y mucho, el proceso de preparación de los alimentos. O sea que también nos va a ayudar mucho a la hora de tener que cocinar para más personas de las habituales (reuniones sorpresa, imprevistos familiares, etc.) Ya que estos robots cuentan con unos sistemas novedosos para automatizar los procesos culinarios independientemente de las cantidades. Así evitas tener que usar tres ollas, dos sartenes y demás menaje de cocina a la hora de preparar la dieta, ahora lo vamos a poder realizar todo en el mismo aparato y sin apenas esfuerzo, por lo que vamos a evitar tener que ensuciar toda la cocina.

EXISTEN MULTITUD DE MARCAS Y MODELOS, ELIJAMOS EL MEJOR

Podemos decir que es complicado decir cuál es el mejor robot de cocina debido a la gran variedad de la que disponemos en el mercado, por eso no existe un único y mejor modelo, sino que vas a tener que escoger entre los distintos modelos existentes en base a factores como: su precio, los distintos niveles de programación, funciones premium de cocina, etc. En base a si necesitas un modelo práctico y funcional o en cambio buscas algo más avanzado para perfeccionar tus dotes culinarias.

A continuación te dejamos un listado con algunos de los mejores modelos de robot de cocina 2018:

Olla GM G

Olla GM F

Olla GM E

Olla GM D

Newcook

Lacor Thermochef Natura

Lufthous Mastermix

Moulinex Cookeo

Moulinex Cuisine Companion

Taurus Mycook

Tefal Multicook Pro

Moulinex Maxichef Advanced

Algunas funciones concretas como la de cocinar el vapor, fermentar o utilizarlos como horno pueden ser muy útiles llegado el momento, por lo que es conveniente que realices un chequeo rápido sobre el modelo que te interese y compruebes que lo incluye.

También existen modelos de ollas programables especialmente efectivas para guisos, otra para cocinar carnes, etc.

Leer las opiniones de los compradores o alguna review especializada sobre la misma suele ser bastante útil a la hora de comprar un robot de cocina u otro. Por lo que nuestro consejo es que lo pongas en práctica.

