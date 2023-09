Consejos ante los daños producidos por las últimas tormentas

cómo actuar ante el Consorcio. Es decir ante los daños producidos por riesgos atmosféricos extraordinarios. Si en el artículo de la semana pasada nos centrábamos en los daños cubiertos por la póliza de seguros ante las lluvias torrenciales hoy comentamos. Es decir ante los daños producidos por riesgos atmosféricos extraordinarios.

Debemos recuperar el ánimo y poner manos a la obra para hacer la reclamación al Consorcio. Ahí van unos consejos básicos para iniciar dichas reclamaciones.

Hay que tener en cuenta que el consorcio indemnizará por los daños en función de la póliza que tenemos contratada. Si no hay póliza de seguros, el consorcio no nos atenderá. Como siempre dejar claro lo importante que es tener una buena póliza de seguros, que contemple bien el riesgo asegurado y los capitales máximos de indemnización. Si no es así, todo se vendrá al traste.

Si además contamos con un agente o corredor de seguros de confianza seguro que nos ayudará a presentar la reclamación para ahorrarnos tiempo y quebraderos de cabeza.

Para hacer la reclamación, debemos dirigirnos al Consorcio a través del número de teléfono 900222665 o en el sitio web del CCS www.consorseguros.es.

Una vez contactado nos enviarán un perito. Para facilitar su labor, y por tanto ahorrar tiempo de gestión en beneficio de todos, es esencial que le presentemos nuestra póliza de seguros, y le mostremos los daños producidos. Es muy importante hacer fotografías en caso de haber ya limpiado, recogido y arreglado la zona afectada. Conviene también guardar los bienes dañados para su revisión.

Si se trata de un coche inundado es muy importante poner bien la dirección donde se encuentra. Por ejemplo, si lo hemos trasladado a un taller debemos indicarlo con nombre y dirección exacta. En este caso ya no hace falta que la póliza cubra daños. Con tener un seguro a terceros obligatorio será suficiente. Por cierto, los gastos de la grúa para trasladar el coche al taller también nos los indemnizarán.

En el caso de daños producidos por viento, el Consorcio nos atenderá cuando éste supere los 120 km/h o cuando tenga forma de tornado. Contrariamente a lo dicho en los casos anteriores, es posible que debamos acudir a nuestra aseguradora ya que está acordado que sean éstas las que nos atiendan con los daños producidos por viento. Tocará hacer la consulta a nuestro agente de confianza. Finalmente el consorcio compensará a nuestra compañía la indemnización recibida por nosotros.

Toca también recomendar paciencia. Hay numerosos y muy cuantiosos daños y por lo tanto a pesar de los esfuerzos por contratar peritos la gestión puede dilatarse más de lo deseable. De ahí que aconsejemos hacer fotografías, guardar los bienes dañados y las facturas de los arreglos realizados antes de la visita del perito. Facilitar la labor al perito será clave para la pronta resolución del expediente.