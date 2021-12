Cómo identificar estafas en internet

Internet nos da muchas posibilidades y la inmediatez en estos tiempos que corren se ha hecho muy importante. Pero como todos sabemos ahí donde hay transacciones económicas es el escenario perfecto para delincuentes. Hay que mantener la atención en cualquier momento del año siempre y cuando naveguemos o hagamos compras on line. Si bien es verdad que en los grandes acontecimientos como los que acabamos de vivir ya sea “black Friday” o “Cybermonday” son propicios para estos casos.

Los fraudes en Internet suponen ya un 10% de los delitos penales que se comenten en España y se disparan durante las campañas comerciales más importantes del año. Aprender a identificar una estafa es tan importante como adoptar las medidas adecuadas para no convertirse en una víctima más de la ciberdelincuencia.

Estafas más comunes de las compras on line

Duda de los links en redes sociales

Durante los días que duran las ofertas es habitual compartir links a través de las redes sociales que conducen hacia supuestas gangas. No conviene fiarse de esos enlaces que se comparten por email o por aplicaciones como Whatsapp. Incluso aunque provengan de un remitente de confianza, existen muchas probabilidades de que te redirijan a una web con la única intención de recabar tu información personal.

Visita siempre las webs oficiales

Los errores a la hora de teclear el nombre de una web de compras pueden poner en riesgo la transacción. Recuerda que la url de una web segura siempre está encabezada por un ‘https’. Asimismo, asegúrate de que la empresa vendedora emplea una plataforma segura para los pagos online. Si no es así, abstente de hacer ninguna compra.

Todo lo gratis es sospechoso

En internet encontrarás muchas ofertas interesantes, pero lo gratis no suele ser lo habitual. Sospecha de cualquier oferta que no resulte lógica. Siempre puedes visitar directamente la web oficial en la que supuestamente se encuentran esos productos tan rebajados para comprobar que no se trata de publicidad engañosa.

Identifica la empresa de mensajería

Finalizar una transacción en una plataforma segura no significa bajar la guardia. Muchos ciberdelincuentes aprovechan esta circunstancia para tratar de engañarte con posterioridad, haciéndose pasar por la empresa de mensajería y solicitándote datos personales y bancarios. Utiliza el número de seguimiento de envío que te facilite la empresa vendedora y nunca respondas a emails, mensajes o llamadas de una supuesta empresa de transporte que te requiera este tipo de información.

La asistencia informática y multimedia también forma parte de los seguros de hogar. Hay pólizas con coberturas de forma remota o in situ para que tus equipos domésticos funcionen siempre correctamente y de modo seguro. Pregúntanos todo lo que necesites saber y hasta donde llegan estos seguros y te asesoraremos sin ningún compromiso. Llama al 948 48 48 98 o escríbenos a DNvivirseguros@diariodenavarra.es Toma precauciones y verás cómo MERECE LA PENA.