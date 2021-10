Todos los tipos de seguros

Existen tantos seguros como riesgos hay en la vida, como imprevistos pueden ocurrirnos. Porque todo, absolutamente todo, se asegura.

Y si algo no se ha asegurado es porque no se puede calcular su valor económico, porque no hay un riesgo que lo amenace o simplemente porque es imposible calcular la probabilidad de que ese riesgo ocurra. Es decir, la industria podría crear un seguro contra las invasiones alienígenas pero, ¿cómo calcular la probabilidad de que algo así suceda? No hay registros sobre invasiones previas así que sería difícil realizar una estadística…

La multiplicación de productos que la industria ofrece actualmente para asegurar todos los riesgos que existen, ha hecho necesario que los seguros se organicen por ramos, en función de la clase de riesgos que cubren. De esta forma, se puede calcular mejor tanto las prestaciones que necesitará el asegurado en caso de siniestro, como el precio que debe aplicarse a la prima de su seguro.

1) Según lo que se quiera asegurar…

- Personales : Cubren los riesgos que afectan a la propia persona

o Salud: te ofrece asistencia médica cuando estas enfermo

o Vida riesgo: te indemniza a ti o a tu familia en caso de invalidez o fallecimiento

o Accidentes: te atiende cuando has tenido cualquier tipo de accidente

o Vida ahorro y planes de pensiones: te permite ahorrar con rentabilidad para que disfrutes de un futuro mejor

o Decesos: Asumen los gastos y trámites funerarios para que tu familia se ocupe solo de lo importante

- Materiales : Los que protegen las cosas materiales o el patrimonio

o Automóvil: Garantiza el pago de los daños que causes con tu vehículo, incluso los que sufra este o sufras tú.

o Multirriesgo: Protege tu hogar, comercio, comunidad, industria ante prácticamente todo.

o Seguros a las empresas: que protegen la actividad de negocios frente a imprevistos, incluidos los impagos a terceros

o Responsabilidad Civil: responde antes los daños que tis acciones pueden provocar a terceros

o Pérdidas pecuniarias: Se indemniza cuando por alguna razón no puedes pagar o tienes que dejar de vender.

o Agrarios: Está ahí cuando el clima u otros circunstancias te lo ponen difícil

- Servicios : cubren mediante un servicio las necesidades del asegurado

o Defensa jurídica: te ofrece defensa jurídica en los litigios

o Seguro de viajes: responde ante los imprevistos que tengas en tus viajes

2) Según a quién se quiere asegurar…

- Personales : Cuando quien se asegura es la persona individualmente o su familia

- Empresariales : Cuando quien contrata el seguros es una empresa para proteger su patrimonio ante distintas adversidades