Navarra entre las comunidades donde más robos  se producen en verano

Solemos extremar las precauciones en verano cuando dejamos nuestra casa vacía para irnos de vacaciones. Y hacemos bien. Pero es verdad que robos en viviendas hay durante todo el año. Pero en esta época del año todos sabemos, y los ladrones también, que en fechas vacacionales son muchas las casas que se quedan vacías, y muchos los edificios y urbanizaciones que, en consecuencia, se quedan, también, prácticamente vacíos.

También hay que decir que esta época no es homogénea en todas las ciudades. Según la información de las aseguradoras sobre la información de robos producidos parece que uno de cada cuatro robos se produce, estructuralmente, entre el primer día de julio y el último de septiembre; que son las fechas que, habitualmente, escogen la mayoría de trabajadores en España para tomarse unos días de descanso. También revela tendencias estructurales. Realidades que trascienden coyunturas concretas como, por ejemplo, los tiempos de la pandemia.

Si vemos las diferencias, se percibe cierto patrón geográfico. Entre las provincias en las que los robos en verano tienen más peso respecto del total figuran Álava, Navarra o Lugo. Pero no te engañes; ni siquiera el hecho de ser una zona de gran actividad turística es timbre de salvación, puesto que la tercera provincia con un mayor peso es Baleares, y otras como Cádiz o Málaga tampoco están lejos. Si tienes casa en estas zonas de España, entenderás que tenerla asegurada será una garantía para estar tranquilo en caso de que los amigos de lo ajeno la visiten. Estadísticamente hablando, en materia de robos pueden estar más tranquilos quienes viven en Gerona, Guadalajara o Jaén.

Otra característica es que hay una intensificación de la incidencia de los robos veraniegos conforme las poblaciones se hacen más grandes. Las diferencias no son muy grandes, pero, considerando las disparidades de tamaño, en número de robos es más que probable que sean muy significativas.

Así pues, seas de donde seas, no dejes de tener cuidado con los robos. Ya sabes: búscate la vida con algún amigo para que el buzón no se llene de correspondencia, trata de no dejar las persianas totalmente bajadas y, sobre todo, por si los temas finalmente acaban saliendo torcidos, no te olvides de tener un buen seguro.

