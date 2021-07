Seguros en los campamentos de verano

En estos días ya huele a verano. Empieza el buen tiempo, se abren las piscinas, la gente ya va llenando las playas… y se acaban los colegios. Para muchos empiezan las interminables vacaciones de los niños. Muchos padres tienen, al menos, dos preocupaciones que resolver antes de que acabe el curso escolar. Una es elegir destino vacacional para toda la familia. Otra, pensar qué van a hacer sus hijos cuando a ellos se les hayan agotado los días y les toque currar. Este año, además con el riesgo por COVID y las limitaciones para esquivarlo es todo más complicado.

Hay quienes tienen la opción de dejar a los peques con los abuelos donde pueden jugar, hacer las tareas y te puedes quedar tranquilo. Siempre y cuando los abuelos estén en condiciones.

¿Puedo estar tranquilo con el seguro de responsabilidad civil del campamento?

Sin embargo, hay otros padres que deciden mandarlos a un campamento de verano donde puedan vivir grandes experiencias, relacionarse y, de paso, estar lejos. Campamentos urbanos, campamentos en la playa, en el extranjero…. Hay gran variedad de posibilidades adecuadas a cada realidad familiar. Pero si en algo se identifican todos es que en todos ellos el niño estará seguro. Porque todos tienen que asegurarse.

Los campamentos de verano deben tener un seguro de responsabilidad civil, una póliza en la que el organizador se cubre ante posibles daños a terceros producidos por la actividad.

En algo en lo que se identifican todos los campamentos es que en todos ellos el niño estará seguro gracias a la responsabilidad civil

Además, hay un seguro de accidentes para proteger los daños que puedan sufrir los niños o los monitores. Estas dos coberturas son las más importantes para quienes van al campamento y sus organizadores, así que si eres uno de los padres que tiene que tomar la decisión, puedes estar tranquilo.

Si el niño es propenso por algún motivo o situación particular, también has de saber que hay campamentos que cubren la asistencia sanitaria cuando se haga daño en una rodilla por ejemplo realizando cualquier actividad. Si, además, te preocupa que pueda comer algo en mal estado, has de saber que hay incluso organizadores que tienen un contrato de responsabilidad civil con el proveedor de bebidas y alimentos, por si acaso alguien se intoxica.

¿Qué cubren los seguros para campamentos de verano?

Asistencia sanitaria y accidentes de los niños

Responsabilidad civil del organizador

Responsabilidad civil de los suministros de comida y bebida

Responsabilidad civil de los monitores