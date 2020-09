Actualizada 09/09/2020 a las 09:36

Parece que el teletrabajo ha venido para quedarse. Si bien en muchas empresas se ha recuperado la actividad presencial, en las actividades donde sea posible se ha recibido de muy buen grado. Ante el COVID-19 muchas empresas han tenido que adaptarse a los tiempos y el resultado ha sido interesante. En el mundo de los seguros se ha abierto un nuevo panorama. ¿Cómo asegurar tu casa si al mismo tiempo es tu centro de trabajo?

Como hemos comentado en otras noticias, durante el periodo de confinamiento se incrementaron los incidentes en el hogar. Obviamente al pasar más tiempo en casa se hace más uso de todo los electrodomésticos, aparatos electrónicos etc… El resultado es más averías e incidencias. Pero lo más importante a tener en cuanta al hilo de lo que estamos comentando es que también se registraron más ciberataques que incluso pueden poner en riesgo la seguridad, no solo de los datos del trabajador, sino de la propia empresa. Ante esto no hay otra que si vamos a trabajar en casa normalmente hay que replantearse las coberturas del seguro de hogar que tenemos para ver qué es lo que necesitamos.



Seguros para trabajadores por cuenta ajena

Ante esta situación hay que decir que estar en plantilla de una determinada empresa hace que las coberturas de las que gozamos en la oficina se extiendan también a nuestra casa cuando estamos teletrabajando. Además, la póliza del seguro del hogar se encargará de cubrir cualquier contingencia que sufra nuestra vivienda como una subida de tensión, un incendio, una inundación o la rotura de una ventana. En el caso de que te hayas llevado a casa algún tipo de equipamiento perteneciente a la empresa como pudiera ser un ordenador o un elemento del mobiliario, es fundamental conocer previamente si la compañía lo tiene asegurado cuando está fuera de la oficina. En el caso de que no sea así, es conveniente revisar la póliza del hogar o ponerse en contacto con la aseguradora para resolver este tipo de dudas.



Seguros par autónomos o “freelance”

Los autónomos tiene que contratar una serie de seguros obligatorios para desempeñar su labor profesional. Pero hay una serie de pólizas que ayudan mucho para afrontar otra serie de imprevistos.

- Seguro de responsabilidad civil. Cobertura de accidentes o daños provocados por terceros durante el desempeño de nuestra actividad profesional.

- Seguro de salud e incapacidad laboral que pueden ser muy útiles cuando tenemos la desgracia de estar de baja.



Un seguro puede ser lo barato o lo caro que tu quieras o necesites, por eso te recomendamos revisar que se necesita para obtener el seguro más ajustado con las mejores coberturas. Notarás la diferencia en prestaciones y en precio. La correduría de seguros SUMMA está a tu disposición en el 948484898 para estudiar tu caso y verás como MERECE LA PENA.

