Actualizada 30/03/2020 a las 12:31

La Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, Tecnifuego, avisa de que el riesgo de producirse un incendio en las viviendas está aumentando en la primera semana del confinamiento decretado en España por el coronavirus. Advierte de que “la ocupación máxima de las viviendas, la permanencia 24 horas diarias en casa y la conexión de numerosos aparatos eléctricos obliga a ser extremadamente cuidadosos en estos momentos”.

Por ello, Tecnifuego recomienda algunos consejos prácticos para reducir riesgo, como:

1. Revisar periódicamente la instalación eléctrica.

2. No cargar en exceso los alargadores eléctricos y multienchufes.

3. Si no disponemos de demasiados enchufes, dejarlos descansar periódicamente.

4. Desenchufar todos los aparatos eléctricos al irnos a la cama. No dejar el móvil conectado durante muchas horas.

5. No dejar velas encendidas sin vigilancia.

6. No dejar la sartén/cazuela al fuego sin vigilancia.

7. Extremar la precaución con los niños.

Asimismo, también plantea medios de protección contra incendios en el hogar, como los detectores autónomos por pilas en cada habitación o instalación de un sistema de detección, el extintor, una manta ignífuga o una red de red de rociadores automáticos.

Además, en el edificio de viviendas, es importante contar con extintores portátiles en cada planta del edificio. Al menos uno debe estar colocado a 15 metros del origen de evacuación o de la puerta de salida de la vivienda y deben ser de fácil acceso. No hay que olvidar una señalización luminiscente de evacuación correcta.

Por otro lado, el garaje es una zona muy sensible a incendios. Hay que contar con bocas de incendio (superficie construida de más 500 m2); columna seca (si tiene más de tres plantas bajo rasante o más de cuatro sobre rasante, con tomas en todas sus plantas); sistema de detección de incendio (en los de más de 500 m2, y los aparcamientos robotizados dispondrán de pulsadores de alarma en todo caso); hidrantes exteriores (uno, en los de entre 1.000 y 10.000 m2 y uno más cada 10.000 m2 más o fracción); e instalación automática de extinción (rociadores), en todo aparcamiento robotizado.

