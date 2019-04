Actualizada 05/04/2019 a las 09:44



Siniestro en el hogar

Si tienes un siniestro en el hogar lo primero que debes hacer en un siniestro es intentar poner los medios necesarios para reducir las consecuencias del siniestro, siempre dentro de los márgenes de seguridad. A partir de ahí, deberás comunicarte con tu corredor, informando de la incidencia, así como sus circunstancias y las consecuencias.

Las compañías suelen establecer un plazo máximo para comunicar el siniestro de 7 días naturales desde el suceso.

Para robo, atraco, hurto y actos malintencionados, es necesario poner denuncia en la que figuren los objetos dañados o robados.

¿Qué ocurre si tengo una urgencia doméstica?

En caso de que no puedas contactar con el corredor y el siniestro sea urgente siempre dispones de un teléfono 24h los 365 días del año, que figura en las condiciones particulares de tu póliza. Eso sí, no olvides contactar con tu corredor en cuanto sea posible para informarle.

¿Cuando se considera que un siniestro tiene carácter de urgencia?

Solo en los casos en los que la vivienda resulte inhabitable o no pueda acceder a la misma, la Compañía realizará el envío de un profesional para que la incidencia se subsane en el mismo día de su ocurrencia.

Los siniestros con carácter de urgencia deben ser comunicados a la Compañía en un plazo de 24/48 horas desde su ocurrencia a través de los teléfonos del corredor o de la compañía.

De no poder contactar con la Compañía en el momento de la ocurrencia del siniestro, puede atender la incidencia de manera particular, manteniendo todos los restos y vestigios, junto con las fotografías y facturas correspondientes.

¿Cuáles son los plazos para atender un siniestro?

Con carácter general en las compañías en siniestros con carácter de urgencia, el reparador contactará en un plazo de 3 horas desde su apertura, quedando atendida la reparación de urgencia en el mismo día.

Para el resto de supuestos, el reparador contactará en las siguientes 24 horas.

En el caso de una intervención pericial, el profesional establecerá contacto con un plazo de 24/48h desde su asignación.

Hay compañías que están asumiendo obligaciones de compromiso de plazos con devolución de la prima en caso de incumplimiento

Etiquetas Vivir Seguros

Selección DN+