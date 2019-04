Actualizada 01/04/2019 a las 11:18

¿Necesitas una persona que cuide de tus niños mientras trabajas o de tus padres o puntualmente un jardinero?... Hay muchas situaciones que hacen necesario tener personal trabajando en casa. Si dispones de personal doméstico es muy importante que te protejas con un seguro de RC patronal. Las aseguradoras son conscientes de los problemas que puede ocasionar un accidente laboral en uno de tus trabajadores del hogar y por eso te ofrecen una póliza tan beneficiosa como esta. ¿Quieres conocer sus características?

Accidente laboral de un empleado doméstico

Para que asimiles rápidamente en qué consiste la RC Patronal, vamos a poner un ejemplo que podría suceder hoy en día.

Imagina a Silvia, una emprendedora que no tiene tiempo de cuidar de su jardín y decide contratar a un empleado doméstico para que se ocupe. Meses después de la contratación, el jardinero cae de la escalera de madera que estaba utilizando para cortar un seto y sufre una lesión en un tendón de una de sus piernas. El empleado presenta a Silvia una solicitud de indemnización alegando que la escalera estaba en mal estado y que, por lo tanto, no tenía acceso al material adecuado. Ella considera que esa afirmación no es del todo correcta, pero finalmente y con la aportación de pruebas visuales del trabajador, la responsabilidad civil recae sobre ella.

Afortunadamente, el seguro de hogar que contrató cuenta con la cobertura de RC patronal, ya que una conocida se había visto en una situación parecida y le recomendó que lo suscribiera cuanto antes. Silvia notifica a su aseguradora el suceso y la gestión de la reclamación, así como la compensación por los daños personales de su empleado quedan cubiertos.

La Responsabilidad Civil Patronal

Como has podido comprobar esta garantía te protegerá si tus empleados domésticos sufren un accidente o enfermedad a consecuencia de un accidente de trabajo en la vivienda.

Es importante conocer que, independientemente de tener la cobertura de Responsabilidad Civil Patronal, es obligatorio contar con un seguro de accidentes para proteger a los empleados a nuestro cargo. Este seguro responderá en primer lugar para dar cobertura al siniestro ocurrido. Posteriormente, la garantía de RC Patronal asegura el abono de las indemnizaciones que el trabajador o sus beneficiarios, nos reclamen por nuestras posibles responsabilidades.

Si buscas proteger tu economía ante estas situaciones, no dudes en contratar la RC Patronal. Y si se demuestra que la responsabilidad te corresponde, tus empleados recibirán la indemnización a cargo de tu compañía de seguros.

Protégete para evitar situaciones que se te escapan de las manos

Asegúrate de que en tu hogar existen las medidas de seguridad pertinentes para que tu empleado no sufra ningún daño; lo último que quieres es que su salud salga perjudicada por no haber previsto los riesgos a los que podría someterse. Con los seguros de accidentes lo protegerás de forma íntegra; sin embargo, gracias a la cobertura de RC Patronal, no solo le garantizarás la recepción de una indemnización por daños personales bajo tu responsabilidad, si se diese el caso; sino que también supondrá una mayor tranquilidad para ti puesto que nunca tendrás que hacer frente a un desembolso extraordinario al habitual.

Si tienes alguna duda o necesitas cualquier tipo de asesoramiento puedes contactar sin ningún compromiso con la correduría de seguros SUMMA en el 948 48 48 98 o escribiéndonos a DNvivirseguros@diariodenavarra.es

