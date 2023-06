El truco para eliminar el mal olor del coche con una pinza de la ropa

El olor a nuevo. Así, en general. Ese aroma de estreno que no le costará recordar a tu memoria olfativa porque a casi todo el mundo encanta. ¿Y qué me dices del olor a coche recién salido del concesionario? Más de lo mismo. Una fragancia muy característica que, mucho me temo, procede de las esencias dejadas por un montón de plásticos y metales con los que están fabricados los coches y que diversos estudios señalan que son perjudiciales para la salud.

En cualquier caso, el olor a nuevo desaparece del automóvil más pronto que tarde y nos deja un vacío olfativo que tratamos de llenar a toda costa con un sinfín de ambientadores que nunca nos terminan de convencer, porque son muy cargantes o justo por lo contrario, porque no huelen a nada y terminan aflorando los malos olores que se concentran en un habitáculo tan pequeño.

Así que es más que probable que quieras que te cuente el truco casero que hará que tu coche huela genial sin gastarte un dineral en ambientadores. Se lo debemos a El Cozinante, que ha compartido esta genialidad en su cuenta de TikTok. Solo necesitas cualquier aceite esencial que les guste a tu hipotálamo y a tu sistema límbico, que son quienes reciben la información olfativa en tu cuerpo. Puedes encontrar aceites esenciales en cualquier herboristería. Y también vas a necesitar una pinza de madera de las que usas para tender la ropa. ¿Lo tienes? Perfecto. Ahora echa en la pinza unas gotitas del aceite que hayas elegido y colócala en el conducto de salida del aire acondicionado. ¡Listo! Ya tienes un ambientador natural que sabes que huele de maravilla porque el aroma lo has elegido tú, de ti para ti.