Quién es Bb trickz, la última revolución del trap nacida en TikTok

Bb trickz ha dado el salto desde TikTok y la artista catalana de trap, que comenzó triunfando en las redes sociales con sus rimas y sus frases descaradas que todos los jóvenes usan, ha fichado por la discográfica Virgin, con quien ha publicado el EP Trickstar, seis temas en menos de 11 minutos, muy del gusto de los más jóvenes.

Detrás de este nombre artístico está Belize Kazi, una joven catalana que comenzó su carrera hacia el éxito en el mes de febrero cuando lanzó su primer tema, 'Bambi', que gustó mucho, se empezó a usar como música de fondo para numerosos vídeos de esta red social y con el que sus seguidores comenzaron a compararla con la rapera estadounidense Ice Spice. Los vídeos caseros que Bb trickz subía a TikTok se viralizaron rápidamente gracias al desparpajo con el que rimaba las letras de sus canciones, desvergonzadas y pegadizas que triunfaron entre los más jóvenes: "Lo siento, mamá, sé que soy lo peor. Sé que no te gusta que fume, pero fuck mi pulmón / Sé que no te gusta que folle, pero fuck el condón / No visto como una zorra, mamá, es que hace calor".

Pero el verdadero boom se produjo el 16 de abril, cuando publicó en TikTok, Twitter y Youtube su segundo single (y el primer adelanto de su EP Trickstar) 'Missionsuicida', un tema de apenas un minuto y medio que ha conseguido alcanzar solo en Twitter los 54'9 millones de reproducciones y más de 48.000 me gustas.

La repercusión de Bb trickz va aumentando cada día y ya ha llamado la atención de artistas consagrados como C. Tangana, Rosalía, Bizarrap o Karol G, quienes no solo la siguen en redes sociales y apoyan sus publicaciones sino que hasta emplean ellos mismos la música o las letras de la catalana.

"Voy a la playa enseñando las tetas porque soy europea", tuiteaba C. Tangana, citando una de las rimas de Bb trickz en el mismo día en que se lanzó el disco Trickstar. Ella le contestó con una pulla: "Te follaste a Yung Beef, ahora tienes el sida". El cantante granadino, que no rehúye una, respondió con una canción titulada 'Bb trickz is for kids' (Bb trickz es para niños) en la que le decía: "No eres de calle, no eres gitana. Yo soy puro 'beef', tú menú de Aitana".

Después, Bb trickz publicó un vídeo en el que se le veía contando fajos de billetes de 50 euros en un coche mientras escuchaba la canción de C. Tangana. Él lanzó una camiseta con la cara de ella por 20 euros como respuesta y ella sacó la suya. Eso sí, por 40.

La mayoría de la gente considera que esta bronca pública entre los dos artistas es un movimiento de marketing de Virgin, , que también distribuirá el próximo disco de Yung Beef, aunque en la discográfica lo niegan y en el equipo del trapero prefieren no hacer declaraciones.

Hasta ahora poco se sabe de Bb trickz ya que no concede entrevistas. Pero los usuarios de Twitter que todo lo saben y que investigan y buscan información hasta por debajo de las piedras han descubierto que protagonizó portadas de varios libros escolares de Santillana (Lengua y Literatura, por ejemplo) y que salió en un anuncio de Nesquik.